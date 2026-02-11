Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Τζακ Λόουντεν στην επερχόμενη, άτιτλη προς το παρόν, δραματική σειρά του Apple TV+ η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Metropolis» από τη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Το σενάριο υπογράφει ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Πίτερ Στρόγκαν, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τομ Σάνκλαντ. Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία της Bad Wolf με την PlayTone των Τομ Χανκς και Γκάρι Γκότζμαν. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το Deadline, το πρότζεκτ αποτελεί τη νέα συνεργασία του Φερθ με τον σεναριογράφο, μετά το επιτυχημένο «Tinker Tailor Soldier Spy» του 2011.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Deadline (@deadline)

Η σειρά η οποία αποτελείται από 14 βιβλία επικεντρώνεται στον ντετέκτιβ Bernie Gunther. Η τηλεοπτική μεταφορά ξεκινά με το «Metropolis», το οποίο καταγράφει την ιστορία προέλευσης του ήρωα, στο Βερολίνο του 1928.

Ο Bernie, τον οποίο υποδύεται ο Λόουντεν, είναι ένας αστυνομικός που μόλις προήχθη στην επίλεκτη Ομάδα Ανθρωποκτονιών του Βερολίνου. Εκεί, καλείται να εξιχνιάσει την υπόθεση ενός κατά συρροή δολοφόνου που φαίνεται να στοχεύει θύματα που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο.

Ο Φερθ θα υποδυθεί τον Paul Lohser, έναν λαμπρό αλλά οξύθυμο συνάδελφό του. Μεθοδικός, αντικοινωνικός και εξαιρετικά μορφωμένος, αποτελεί το αντίθετο δέος του Bernie. Ως συνεργάτης και απρόσμενος μέντοράς του, είναι η μοναδική ελπίδα του νεαρού αστυνομικού για την εξιχνίαση των δολοφονιών.

Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν οι Χανκς και Γκότζμαν, ενώ η σύζυγος του εκλιπόντος συγγραφέα, Τζέιν Θιν (Jane Thynne) -που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των έργων- συμμετέχει ως σύμβουλος παραγωγής.

Ο Κόλιν Φερθ θα εμφανιστεί στη συνέχεια στη σειρά «Young Sherlock» του Γκάι Ρίτσι, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου, στο Prime Video. Πρωταγωνιστεί επίσης στην επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day» ενώ θα επαναλάβει τον ρόλο του Harry Hart στο φιλμ του Μάθιου Βον «Kingsman: The Blue Bloods».