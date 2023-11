Ο Τζορτζ Σμάιλι επιστρέφει με νέα κατασκοπευτική περιπέτεια από τον γιο του Τζον Λε Καρέ

Όταν ο Ντέιβιντ Κορνγουελ, παγκοσμίως γνωστός με το συγγραφικό του όνομα Τζον Λε Καρέ, πέθανε το 2020 ο λογοτεχνικός κόσμος έσπευσε να χαιρετίσει το μυθιστορηματικό του alter ego με τίτλους όπως «Αντί κύριε Σμάιλι, Καληνύχτα Βρετανία».

Σαν άλλος Λάζαρος όμως ο διοπτροφόρος παχουλός πράκτορας των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών με το ξεχωριστό μυαλό επιστρέφει στις σελίδες ενός ακόμα βιβλίου που θα υπογράφει ο Νίκολας Κόρνγουελ, γιος του διάσημου συγγραφεά κατασκοπικών μυθιστορημάτων για να λύσει όποιες απορίες έχουν οι αναγνώστες για την τύχη του μεταξύ του εξαιρετικού «Ο Κατάσκοπος που Γύρισε από το Κρύο» και του συγκλονιστικού «Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι».

«Ως αιώνιος θαυμαστής του υπέροχου κόσμου που δημιούργησε ο Τζον Λε Καρέ, αυτά τα χαμένα χρόνια στην καριέρα του Σμάιλι (δηλαδή από το 1963 έως το 1974) πάντα μου προκαλούσαν το ενδιαφέρον», λέει η Χάριετ Μπούρτον, διευθύντρια εκδόσεων στον οίκο Penguin που ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου, που ετοιμάζει ο γιος του Βρετανού συγγραφέα και ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε, θα υπογράφει και αυτός με ψευδώνυμο και αυτό είναι Νίκ Χαρκγουεϊ.

