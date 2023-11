Το Μπάκιγχαμ τρέμει ξανά – Νέο βιβλίο με «καυτές» αποκαλύψεις με τη σφραγίδα του Χάρι και της Μέγκαν

Στόχος και πάλι η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας του Όμιντ Σκόμπι, του ανεπίσημου φερέφωνου του πρίγκιπα Χάρι και της Αμερικανίδας Μέγκαν.

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Endgame» ο 42χρονος συγγραφέας του «Finding Freedom», που έκανε τρελές πωλήσεις το 2020, με τα πιπεράτα σχόλια του για την απόδραση των Σάσεξ από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, δεν αφήνει κανέναν στην ησυχία του.

Μιλώντας ο ίδιος για το πόνημα του έκανε λόγο «για μια διεισδυτική έρευνα στην τρέχουσα κατάσταση της βρετανικής μοναρχίας – ένας καθόλου δημοφιλής βασιλιάς, ένας διψασμένος για την εξουσία διάδοχος, μια βασίλισσα έτοιμη να προχωρήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια για να διατηρήσει την εικόνα της και ένας πρίγκιπας που αναγκάστηκε να ξεκινήσει μια νέα ζωή αφού προδόθηκε από την ίδια του την οικογένεια».

