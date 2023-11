Η Τζίλι Κούπερ κάνει... τάκλιν στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Η βασίλισσα του ρομάντζου κόβει ανάσες

Γοητευτικοί άνδρες που δεν λένε πολλά. Έξυπνες γυναίκες που λένε περισσότερα. Μοιραίες συναντήσεις, ένοχα μυστικά και τσαλακωμένα ρούχα σε ασανσέρ, αυτοκίνητα και σπανιότερα σε κρεβάτια. Αυτή είναι η βασική ιδέα των περισσότερων βιβλίων της Τζίλι Κούπερ, που έχει γράψει 18 μυθιστορήματα και έχει πουλήσει μόνο στη Βρετανία πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα!

Στα 86 της χρόνια η διάσημη Βρετανίδα συγγραφέας ετοιμάζεται πυρετωδώς για την κυκλοφορία του τελευταίου έργου της με τίτλο «Tackle!», του οποίου ο ήρωας έχει κοφτεί και ραφτεί στα εντυπωσιακά μεγέθη του σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Πως όμως ο Σκωτσέζος πρώην ποδοσφαιριστής και πετυχημένος προπονητής, που σφράγισε την πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατέληξε «πρωταγωνιστής» ενός ρομαντικού βιβλίου με μπόλικες σκηνές σεξ;

Μιλώντας στον Guardian η Τζίλι Κούπερ παραδέχτηκε ότι όλα ξεκίνησαν από μια τυχαία «συγκατοίκηση» τους σε ένα επίσημο γεύμα, στη διάρκεια του οποίου εντυπωσιάστηκε από τη ντροπαλότητα του, τόσο κόντρα σε όσα πίστευε για εκείνον, και φυσικά από τη γοητεία και το χιούμορ του. Ο χαρακτήρας της δόθηκε με απλά λόγια στο πιάτο, το Tackle κάνει τίτλο που τραβά την προσοχή με το υπαινικτικό νόημα του -και όχι μόνο για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο- οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.

Το «Tackle!», βέβαια, προβλέπεται να διαβαστεί από εκατομμύρια αναγνώστες, σαφώς επειδή είναι βιβλίο της Τζίλι Κούπερ, αλλά και επειδή ουσιαστικά παρουσιάζει τον ομοφυλοφιλικό έρωτα ανάμεσα σε έναν ποδοσφαιριστή και τον μάνατζερ του. Ατυχώς, η ομοφυλοφιλία είναι ταμπού σε αυτό το εξαιρετικό αλλά ανταγωνιστικό επάγγελμα για ταλαντούχους, λέει η Βρετανίδα συγγραφέας, που περισσότερο ανησυχεί αν έχει δικαιώσει τον ήρωα της, που προέρχεται από κάποιο ίδρυμα και ψάχνει να βρει μια οικογένεια στο ποδόσφαιρο.

