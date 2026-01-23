Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Είναι ίσως το πιο γνωστό όνομα των ΗΠΑ, μια οικογένεια που έχει συνδεθεί με επιτυχίες, τραγωδίες και σκάνδαλα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι Κένεντι είναι ότι σε πιο… βασιλικό έχει να παρουσιάσει η Αμερική και σε αυτόν τον κόσμο θέλει να μας βάλει η νέα σειρά του Netflix, με τίτλο Kennedy.

Για τους περισσότερους από εμάς στο μυαλό μας η ιστορία των Κένεντι ξεκινάει με την είσοδο του JFK στον Λευκό Οίκο – την Τζάκι, τις ερωμένες, τις φήμες για σχέσεις με τη μαφία, τη δολοφονία του στις 22 Νοεμβρίου του 1963, το δραματικό τέλος του αδερφού του Μπομπ στην κούρσα του για την προεδρία, το λαμπερό lifestyle της οικογένειας και τα συνεχόμενα σκάνδαλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Palm Beach Buzz (@palmbeach.buzz)

Ωστόσο, η αληθινή ιστορία τους ξεκινάει χρόνια πριν ένας Κένεντι μπει στον Λευκό Οίκο – από τον πατριάρχη Τζόζεφ Πάτρικ Κένεντι. Ο άνθρωπος που σχεδιάσε την πορεία των μελών της οικογένειας και δημιούργησε τις βάσεις ώστε να γίνουν η εικόνα των ΗΠΑ.

Και με τον Τζόζεφ Κένεντι στο πρώτο πλάνο έρχεται η νέα δραματική παραγωγή Kennedy στο Netflix. Η σειρά θα βασίζεται στη βιογραφία του Φρέντερικ Λόγκεβαλ JFK: Coming Of Adult In The American Century, 1917-1956 και θα ακολουθεί την παιδική ηλικία του Τζον Φ. Κένεντι μέχρι τη θητεία του ως γερουσιαστής.

Το ιστορικό δράμα ξεκινά πολύ προτού ζήσει ένας Κένεντι στον Λευκό Οίκο. Αντίθετα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1930, καθώς ο Τζο ο πρεσβύτερος, η σύζυγός του Ρόουζ και τα εννέα παιδιά τους αρχίζουν να προσελκύουν την προσοχή ενός έθνους.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκουμε τον Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει στη ως ο Τζόζεφ Πάτρικ Κένεντι, ενώ δίπλα του θα είναι η Λόρα Ντόνελι ως Ρόουζ Κένεντι, ο Νικ Ρόμπινσον ως Τζο Κένεντι Τζούνιορ και ο Τζόσουα Μέλνικ ως JFK.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Johnson & Laird Management (@johnson_laird)

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Μπεν Μάιλς ως Έντι Μουρ, η Λύντια Πέκαμ ως Ρόζμαρι Κένεντι, η Σόρα Λάιτφουτ-Λέον ως Κικ Κένεντι, ο Κόουλ Ντόμαν ως Λεμ Μπίλινγκς και η Ίμοτζεν Πουτς ως Γκλόρια Σουάνσον.

Ο δημιουργός της σειράς Castle Rock, Σαμ Σο είναι υπεύθυνος παραγωγής και εκτελεστικός παραγωγός και ο Τόμας Βίντερμπεργκ θα σκηνοθετήσει το πρώτο και το τελευταίο από τα 8 επεισόδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Capturing Kennedy | A Documentary (@capturingkennedyfilm)

«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία – κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful» δήλωσε ο Σαμ Σο.

«Αλλά η εκπληκτική, διαφορετική βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ ρίχνει φως στις ανθρώπινες προσπάθειες και τα βάρη πίσω από τον μύθο, αποκαλύπτοντας πολλά για το τώρα, πώς φτάσαμε εδώ και πού πηγαίνουμε και στους ίδιους τους Κένεντι» συμπλήρωσε.