«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Γεννημένος στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο 57χρονος Μπίλι Κράνταπ έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Sleepers το 1996. Στις επόμενες ταινίες του περιλαμβάνονται οι Almost Famous (2000), Big Fish (2003), Mission: Impossible III (2006), Spotlight (2015), Alien: Covenant (2017) και, πιο πρόσφατα, Jay Kelly.

Στην τηλεόραση έχει μακροχρόνιο ρόλο στη σειρά The Morning Show, για την οποία έχει κερδίσει δύο βραβεία Emmy. Πρωταγωνιστεί στο έργο High Noon στο Harold Pinter Theatre του Λονδίνου μέχρι τις 6 Μαρτίου. Έχει έναν γιο και είναι παντρεμένος με τη Ναόμι Γουάτς. Ζει στη Νέα Υόρκη.

-Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που αποδοκιμάζεις περισσότερο στον εαυτό σου;

Οι εκρήξεις υπεροψίας.

-Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που αποδοκιμάζεις περισσότερο στους άλλους;

Οι εκρήξεις υπεροψίας.

-Ποια ήταν η πιο ντροπιαστική στιγμή της ζωής σου;

Όταν έκανα μια ομιλία στο λύκειο σε μια εκδήλωση ενθάρρυνσης που δεν πήγαινε και πολύ καλά και ο διευθυντής έβγαλε το μικρόφωνο από την πρίζα. Προφανώς, μιλούσα ασυνάρτητα και η ατμόσφαιρα στην καφετέρια είχε βαρύνει.

-Εκτός από ακίνητα, ποιο είναι το πιο ακριβό πράγμα που έχεις αγοράσει ποτέ;

Η εκπαίδευση του παιδιού μου.

-Περίγραψε τον εαυτό σου με τρεις λέξεις.

Αργός, αλλά προσπαθώ.

-Ποια θα ήταν η υπερδύναμή σου;

Αμείωτη καλοσύνη.

Η Ναόμι Γουότς και ο Μπίλι Κράνταπ άρχισαν να βγαίνουν το 2017 και παντρεύτηκαν το 2023

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

-Τι σε κάνει δυστυχισμένο;

Το να περπατάω σε οποιαδήποτε πόλη κατά τη διάρκεια των διακοπών.

-Τι δεν σου αρέσει περισσότερο στην εμφάνισή σου;

Προσπαθώ να παραμένω θετικός.

-Ποια είναι η πιο αντιπαθητική σου συνήθεια;

Αυτή η ερώτηση έχει σκοπό να καταστρέψει την καριέρα μου;

-Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που σου έχει πει ποτέ κάποιος;

Πήγαινα σε ένα μπαρ με φίλους και υπήρχε ουρά στην είσοδο. Είχα ξαναπάει εκεί και ζήτησα από τον πορτιέρη να με αφήσει να περάσω χωρίς να περιμένω. Μου είπε: «Α, σε θυμάμαι, ήσουν στο Almost Famous, έτσι δεν είναι;» Και εγώ απάντησα: «Ναι». Και εκείνος είπε: «Ναι, γύρνα στην ουρά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elder Ordonez (@elderordonez1)

-Θα διάλεγες τη φήμη ή την ανωνυμία;

Αυτή τη στιγμή έχω έναν πολύ καλό συνδυασμό και των δύο.

-Ποιο ήταν το τελευταίο ψέμα που είπες;

Ότι αυτή τη στιγμή έχω έναν πολύ καλό συνδυασμό και των δύο.

-Ποιο ή τι είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σου;

Η μάθηση.

-Πώς νιώθεις την αγάπη;

Όταν είσαι παρών εκεί που βρίσκεσαι.

-Ποιο είναι το celebrity crash σου;

Λοιπόν, το παντρεύτηκα το celebrity crash μου, οπότε λογικά να είναι η γυναίκα μου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WEDDED WONDERLAND (@weddedwonderland)

-Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιείς υπερβολικά συχνά;

Δεν καταλαβαίνω.

-Πότε έκλαψες για τελευταία φορά και γιατί;

Χθες, επειδή με πλήρωναν για να το κάνω στη σκηνή.

-Τι θα ήθελες να αφήσεις στα παιδιά σου;

Μια ισχυρή αίσθηση ότι είναι αγαπημένα και ελπίδα για τη μελλοντική τους ζωή.

-Τι θα βελτίωνε την ποιότητα της ζωής σου;

Αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν τους κανόνες μου για το πώς να κινούνται στην πόλη.

-Τι θεωρείς το μεγαλύτερο επίτευγμά σου;

Το να είμαι γονιός.

-Τι σε κρατάει ξύπνιο τη νύχτα;

Τα πράγματα που θα ήθελα να είχα κάνει καλύτερα εκείνη την ημέρα.

-Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται;

Ως ένα θετικό αποτέλεσμα από το χρόνο που πέρασα στη Γη.

-Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που σου έχει δώσει η ζωή;

Αν αφοσιωθείς σε κάτι, δεν θα σταματήσεις ποτέ να μαθαίνεις.

-Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;

Ελπίζω να ζούμε στις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδράσαμε.

*Με στοιχεία από theguradian.com