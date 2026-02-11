Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.
Μια απρόσμενη… ελληνική πινελιά δίνει η MSC Cruises στη νέα της διεθνή καμπάνια, επιστρατεύοντας τη Ντρου Μπάριμορ και τον Ορλάντο Μπλουμ σε ένα σποτ που συνδυάζει χιούμορ και καλοκαιρινή διάθεση.
Η σκηνή εκτυλίσσεται στο κατάστρωμα ενός εντυπωσιακού κρουαζιερόπλοιου, όπου οι δύο σταρ απολαμβάνουν το δείπνο τους υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. Η ατμόσφαιρα θυμίζει μεσογειακή βραδιά διακοπών, με φόντο τη θάλασσα και χαλαρή διάθεση. Ωστόσο, η ηρεμία δεν διαρκεί πολύ.
Σε μια αυθόρμητη έκρηξη κεφιού, η Μπάριμορ σηκώνεται από τη θέση της, αρπάζει πιάτα και αρχίζει να τα σπάει φωνάζοντας ένα ηχηρό «Ώπα», υιοθετώντας ένα από τα πιο εμβληματικά –και τουριστικά ταυτισμένα– στοιχεία της ελληνικής διασκέδασης.
Ο Μπλουμ παρακολουθεί τη σκηνή εμφανώς αιφνιδιασμένος και, λίγο πριν ολοκληρωθεί το βίντεο, σχολιάζει με χιούμορ: «Ήταν κι αυτό μέσα στο σενάριο;», ενισχύοντας τον παιχνιδιάρικο τόνο της διαφήμισης.
Το σποτ εντάσσεται στην καμπάνια «Let’s Holiday», μέσα από την οποία η εταιρεία παρουσιάζει το νέο της πλοίο, το MSC World America, προβάλλοντας το εύρος εμπειριών που προσφέρει: από ζωντανή ψυχαγωγία και θεματικά events μέχρι στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειας εν πλω.
*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @drewbarrymore
