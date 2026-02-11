magazin
Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί απόψε ο Α’ Ημιτελικός – πώς ψηφίζει το κοινό
Fizz 11 Φεβρουαρίου 2026, 10:36

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί απόψε ο Α’ Ημιτελικός – πώς ψηφίζει το κοινό

Με δύο τρόπους θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Το «Sing for Greece 2026» έρχεται στην ΕΡΤ για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Παρουσιαστές θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00 το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ και το ERTFlix.

Οι 28 υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς

Tην Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

YouTube thumbnail

Πώς ψηφίζει το κοινό

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

YouTube thumbnail

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

YouTube thumbnail

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας

* Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

** Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της online πλατφόρμας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στο sfg.vote. Μπορείτε να ψηφίσετε από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας. Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τις ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ: https://sfg.vote/terms-and-conditions

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
Boost-άρισμα 10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Άκυρος 10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
«Ήμουν ντροπαλή» 10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
