Το νέο HELLO! είναι αφιερωμένο στον έρωτα

Το νέο HELLO! που κυκλοφορεί είναι αφιερωμένο στον έρωτα με ένα love special issue.

Iconic ζευγάρια που παραμένουν ερωτευμένα στο πέρασμα του χρόνου.

Πριγκίπισσα Κέιτ και πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το βασιλικό love story και το happy end.

Πρόσωπα

Βάσια Παναγοπούλου: Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για την υποκριτική, την τέχνη αλλά και για την αγάπη όπως αυτή εξελίσσεται στα χρόνια.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Σε μια αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφιση, εξηγεί πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι φίλοι στη ζωή της, ενώ δηλώνει ότι διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο.

Μόδα και ομορφιά: Δώρα για ερωτευμένους, αλλά και πώς να φορέσετε το φλογερό κόκκινο.

