Αχτίδα ελπίδας για το δίχρονο κοριτσάκι που έπεσε το βράδυ της Κυριακής (09/02/2026) σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα καθώς μετά την αξονική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη δεν εντοπίστηκε οίδημα στον εγκέφαλο. Αυτό είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεδομένου ότι το κοριτσάκι είχε μείνει για σχεδόν μία ώρα χωρίς αναπνοή και επανήλθε χάρη στις προσπάθειες -επί σαράντα λεπτά- των γιατρών να το επαναφέρουν.

Να σημειωθεί ότι χθες πραγματοποιήθηκε επίσης και μαγνητική τομογραφία στο παιδί προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της αξονικής και να υπάρξει πιο αναλυτική εικόνα της κατάστασης της υγείας του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ρόλο στη μέχρι στιγμής ενθαρρυντική εικόνα φαίνεται να έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο οποίο είχε πέσει το κοριτσάκι. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι θεράποντες γιατροί το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η εξέδρα και το παραπέτασμα έκρυβαν τη θέα

Μια υπερυψωμένη εξέδρα και ένα μεγάλο παραπέτασμα, που κάλυπτε τη θέα προς το συντριβάνι, από την πλευρά που κάθονταν οι γονείς της 2χρονης συνέβαλε αρνητικά στην έγκαιρη ανεύρεση της μικρής όταν αυτή διέφυγε της προσοχής των γονιών της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι γονείς κάθονταν με το παιδί σε μια καφετέρια στην πλατεία Κύπρου. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο ενώ η νεαρή μητέρα της 2χρονης απασχολήθηκε μιλώντας με μια γνωστή της. Όταν, μετά από λίγα λεπτά, οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού την αναζήτησαν όχι στο σιντριβάνι στο οποίο είχε πέσει, αλλά σε άλλο σημείο της πλατείας καθώς αυτό δεν ήταν ορατό λόγω του παραπετάσματος που υπήρχε μπροστά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς χρειάστηκαν 3-4 λεπτά για να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας όπου και ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι να έχει χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Τότε το τράβηξε από το νερό και στο σημείο εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές με τον κόσμο να προσπαθεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί το παιδί, συνοδεία περιπολικού, στο νοσοκομείο.