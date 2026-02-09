Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα

Δραματικές στιγμές εκτιλύχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα με το μικρό κορίτσι που έπεσε στο συντριβάνι να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο μικρό παιδί και για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος δεν περίμεναν το ΕΚΑΒ και το μετέφεραν οι ίδιοι στο νοσοκομείο.

Επείγουσα μεταφορά με περιπολικό

Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το περιπολικό έχει καταγράψει τη διαδρομή που έκαναν οι αστυνομικοί μέσα σε λίγα λεπτά από την Καλλιθέα μέχρι το νοσοκομείο Παίδων.

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος για τη ζωή του.

Στο Live News μίλησε ο άνθρωπος που προσπάθησε πρώτος να επαναφέρει τη μικρή, μια σειρά από αυτόπτες μάρτυρες για τον τρόπο που το κορίτσι απομακρύνθηκε από τους γονείς του πριν πέσει στο σιντριβάνι, αλλά και γιατροί που προσπαθούν τις τελευταίες ώρες να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Οι πρώτες εικόνες μετά την πτώση του παιδιού

Στα βίντεο που εξασφάλισε η Ειρήνη Δράγαση για το Live News, καταγράφονται οι κινήσεις και οι αντιδράσεις περαστικών, μόλις διαπίστωσαν πως ένα μικρό παιδί ήταν αναίσθητο μέσα στο σιντριβάνι.

«Ήταν σίγουρα πάνω από 15 δευτερόλεπτα σίγουρα. Επειδή όταν έψαχνε η γυναίκα ήταν σίγουρα μέσα», αναφέρουν μάρτυρες.

Σεφ γειτονικού καταστήματος άκουσε τις φωνές, είδε την κινητοποίηση και όπως λέει, έτρεξε για να πάρει στα χέρια του τη μικρή.

«Προσπαθώ να δώσω τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και δεν με αφήνουν».

Η ζωή της μικρής κρεμόταν εκείνες τις στιγμές σε μία κλωστή. Ο νεαρός σεφ λέει ότι για να μπορέσει να πάρει το παιδί στα χέρια του, είπε ψέματα πως είναι γιατρός.

«Σηκώνω λίγο τον λαιμό, να ανοίξω το σαγόνι, προσπαθώ να κάνω ΚΑΡΠΑ, δεν με αφήνουν, τους λέω είμαι γιατρός αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου».

Στο σημείο φτάνει γρήγορα ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Οι γιατροί καταφέρνουν να επαναφέρουν τη μικρή στη ζωή, μετά από προσπάθειες 50 λεπτών.

Η Αριστούλα Πατσούρα, Διευθύντρια ΜΕΘ νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, είπε για την κατάσταση του παιδιού: «Ήρθε χωρίς σφυγμό, οι συνάδελφοί μου κατέβηκαν τρέχοντας, έδωσαν μία τιτάνια μάχη πάνω από 50 λεπτά για να το επαναφέρουν στη ζωή. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένη, σε βαριά κατάσταση. Έχει γίνει μία αξονική, δεν έχει τις σοβαρές βλάβες που περιμέναμε και οι επιλυόμενες ημέρες είναι κρίσιμες».

Τι συνέβη

Πώς όμως η μικρή έφτασε ολομόναχη στο σιντριβάνι; Πού βρίσκονταν οι γονείς της, όταν η κόρη τους έπεφτε μέσα στο νερό; Γιατί δεν την αναζήτησαν εκείνα τα πρώτα δραματικά λεπτά;

Κάτοικοι της περιοχής μας λένε πως πρόκειται για οικογένεια Ρομά, που συχνάζει καθημερινά στην ίδια καφετέρια. Εικάζουν πως αυτό συνέβη και χθες, με την μικρή να φεύγει κάποια στιγμή από κοντά τους και να κατευθύνεται στο σιντριβάνι.

«Η μαμά καθόταν εκεί, νόμιζε ότι έπαιζε με τα παιδιά, γιατί εδώ ήταν. Ατύχημα ήταν, ατύχημα. Κανένας μας δεν το είδε. Έπαιζε εδώ μάλλον έτρεχε και έπεσε».

Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού

Οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα του, συνελήφθησαν με τον πατέρα να κρατείται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα και τη μητέρα να είναι στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικού. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν πως το σιντριβάνι είναι επικίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει καμία προστασία για τα μικρά παιδιά που πλησιάζουν.