Κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24ωρα για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Η πρώτη αξονική έδειξε πως δεν είχε προκληθεί οίδημα στον εγκέφαλο της μικρής. Τα δύσκολα όμως για το παιδί δεν έχουν περάσει. Οι γιατροί που κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, μετά από προσπάθειες 50 λεπτών, θεωρούν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Αχτίδα ελπίδας για το δίχρονο κοριτσάκι που έπεσε το βράδυ της Κυριακής (09/02/2026) σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα

Να σημειωθεί ότι προχθές πραγματοποιήθηκε και μαγνητική τομογραφία στο παιδί για να υπάρξει αναλυτική εικόνα της κατάστασης της υγείας του.

Ενθαρρυντική εικόνα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ρόλο στη μέχρι στιγμής ενθαρρυντική εικόνα φαίνεται να έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο οποίο είχε πέσει το κοριτσάκι. Τα βλέμματα όλων πλέον είναι στραμμένα στο νοσοκομείο Παίδων, με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της μικρής.

Συγκλονισμένοι

Την ώρα που το μόλις 2,5 ετών κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει μάχη στα χέρια των γιατρών για την ίδια τη ζωή του, οι γονείς επαναλαμβάνουν πως ποτέ δεν άφηναν το παιδί από το οπτικό τους πεδίο και πως η πτώση της μικρής οφείλεται σε μια εξαιρετικά άτυχη στιγμή, που τους έχει συγκλονίσει.

Ανάλογες απόψεις εκφράζει στο MEGA και την εκπομπή Live News και η πιο στενή φίλη τους, που αποφασίζει να μιλήσει για πρώτη φορά.

Όπως λέει, οι γονείς πρόσεχαν το μοναχοπαίδι τους καθημερινά. Εικάζει πως το κακό έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς ο 26χρονος πατέρας να μπορεί να αποτρέψει την πτώση του παιδιού του.

«Πάντα το πρόσεχανε, δεν είναι ότι τους διέφυγε και… Όλη μια γειτονιά είμαστε εδώ. Τα ξέρω τα παιδιά. Έβλεπα ότι συνέχεια ήταν δίπλα. Έτυχε να γίνει. Έτυχε. Ήταν η κακιά η στιγμή».

Η κακιά στιγμή

Οι γονείς και η μικρή βρίσκονταν στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας καθημερινά. Όπως λέει, η οικογενειακή φίλη τους συνήθως το παιδί έπαιζε υπό τη επιτήρηση του πατέρα και της μητέρας της.

«Πάντα, πάντα, πάντα εκεί δίπλα, πάντα. Και απ’ το μαγαζί που τους βλέπω και πελάτες μου είναι και στην πλατεία που βγαίνω και μικρό παιδί που έχω, βλέπω τη συμπεριφορά και την αγάπη που έχουνε. Ότι δε φταίνε, δεν φταίνε οι γονείς. Είναι η κακιά στιγμή».

Προχθές το βράδυ όμως, η μικρή διέφυγε της προσοχής όλων και έπεσε μέσα στο σιντριβάνι.