Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κατοικιών στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου αυξήθηκε σε 15 μετά το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, ανέφερε τη Δευτέρα το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, επικαλούμενο τον επικεφαλής της πολιτικής άμυνας.

Ο γενικός διευθυντής της πολιτικής άμυνας, Ιμάτ Χρεϊς, δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης έσωσαν οκτώ άτομα από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπάνε της βόρειας πόλης.

Αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι δύο γειτονικά κτίρια είχαν καταρρεύσει.

Ο Αμπέλ Χαμίντ Καρίμε, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει πόσα άτομα παρέμεναν αγνοούμενα. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτικής άμυνας του Λιβάνου δήλωσε ότι τα δύο κτίρια φιλοξενούσαν 22 κατοίκους.

Οι επικίνδυνες υποδομές της Τρίπολης

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται δημοτικούς αξιωματούχους.

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ανακοίνωσε μετά από συνεδρίαση ότι το δημοτικό συμβούλιο της πόλης πρόκειται να εκδώσει απόφαση για την εκκένωση 114 κτιρίων που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν εντός περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Προσωρινή στέγαση θα διατεθεί για ένα έτος στις οικογένειες που εκκενώνονται, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ.

Ο Καρίμε είπε ότι το πρόβλημα των επικίνδυνων κτιρίων στην Τρίπολη είναι μακροχρόνιο και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως παραβιάσεις των οικοδομικών κανονισμών, χρόνια αναταραχής, ανεπαρκής εποπτεία και έλλειψη τακτικής συντήρησης, που συνδέονται εν μέρει με τους περιοριστικούς νόμους ελέγχου των ενοικίων, οι οποίοι αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από το να επενδύσουν σε επισκευές.

Είπε ότι πολλά κτίρια στην πόλη ήταν μεταξύ 60 και 70 ετών και είχαν υπερβεί τη δομική τους διάρκεια ζωής χωρίς να υποβληθούν σε απαραίτητη συντήρηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης. Το πρόβλημα, πρόσθεσε, ξεπερνούσε τις δυνατότητες του δήμου και των κατοίκων μόνο, απαιτώντας άμεση παρέμβαση του κράτους.

Οι αρχές έχουν αρχίσει να παρέχουν προσωρινή στέγη στις εκτοπισμένες οικογένειες, ενώ η Ανώτατη Επιτροπή Αρωγής του Λιβάνου προσφέρει επιδόματα στέγασης για έως και τρεις μήνες, είπε ο Καρίμε.

Πρόσθεσε ότι φιλανθρωπικές οργανώσεις, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και διεθνείς οργανισμοί συντονίζονται για την παροχή βοήθειας, λέγοντας ότι ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο υποστήριξης για τα πληγείσα νοικοκυριά.