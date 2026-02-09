newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 22:22

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Spotlight

Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κατοικιών στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου αυξήθηκε σε 15 μετά το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, ανέφερε τη Δευτέρα το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, επικαλούμενο τον επικεφαλής της πολιτικής άμυνας.

Ο γενικός διευθυντής της πολιτικής άμυνας, Ιμάτ Χρεϊς, δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης έσωσαν οκτώ άτομα από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπάνε της βόρειας πόλης.

Αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι δύο γειτονικά κτίρια είχαν καταρρεύσει.

Ο Αμπέλ Χαμίντ Καρίμε, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει πόσα άτομα παρέμεναν αγνοούμενα. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτικής άμυνας του Λιβάνου δήλωσε ότι τα δύο κτίρια φιλοξενούσαν 22 κατοίκους.

Στρατιώτες στέκονται ανάμεσα στα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τρίπολη του Λιβάνου, στις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Οι επικίνδυνες υποδομές της Τρίπολης

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται δημοτικούς αξιωματούχους.

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ανακοίνωσε μετά από συνεδρίαση ότι το δημοτικό συμβούλιο της πόλης πρόκειται να εκδώσει απόφαση για την εκκένωση 114 κτιρίων που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν εντός περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Προσωρινή στέγαση θα διατεθεί για ένα έτος στις οικογένειες που εκκενώνονται, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ.

Ο Καρίμε είπε ότι το πρόβλημα των επικίνδυνων κτιρίων στην Τρίπολη είναι μακροχρόνιο και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως παραβιάσεις των οικοδομικών κανονισμών, χρόνια αναταραχής, ανεπαρκής εποπτεία και έλλειψη τακτικής συντήρησης, που συνδέονται εν μέρει με τους περιοριστικούς νόμους ελέγχου των ενοικίων, οι οποίοι αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από το να επενδύσουν σε επισκευές.

Είπε ότι πολλά κτίρια στην πόλη ήταν μεταξύ 60 και 70 ετών και είχαν υπερβεί τη δομική τους διάρκεια ζωής χωρίς να υποβληθούν σε απαραίτητη συντήρηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης. Το πρόβλημα, πρόσθεσε, ξεπερνούσε τις δυνατότητες του δήμου και των κατοίκων μόνο, απαιτώντας άμεση παρέμβαση του κράτους.

Οι αρχές έχουν αρχίσει να παρέχουν προσωρινή στέγη στις εκτοπισμένες οικογένειες, ενώ η Ανώτατη Επιτροπή Αρωγής του Λιβάνου προσφέρει επιδόματα στέγασης για έως και τρεις μήνες, είπε ο Καρίμε.

Πρόσθεσε ότι φιλανθρωπικές οργανώσεις, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και διεθνείς οργανισμοί συντονίζονται για την παροχή βοήθειας, λέγοντας ότι ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο υποστήριξης για τα πληγείσα νοικοκυριά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
Αλλαγές 09.02.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom)

Σύνταξη
Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
Reuters 09.02.26

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα προχώρησε σε ανάληψη ευθύνης για τα σαμποτάζ σε υποδομές των σιδηροδρόμων στην Ιταλία μια ημέρα πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Σύνταξη
Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του

Ενάμιση χρόνο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν

Ακόμη ένας στενός συνεργάτης του Στάρμερ παραιτήθηκε στον απόηχο των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν. Δυναμώνουν οι φωνές για την παραίτηση του πρωθυπουργού, λόγω αδυναμίας να διαχειριστεί την κρίση.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Για τα πυρηνικά 09.02.26

«Παγκόσμιος κίνδυνος» - Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία
Στέμμα 09.02.26

Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο Οίκος των Γλύξμπουργκ κυβερνά τη Νορβηγία από το 1905. Ωστόσο, μετά τα απανωτά σκάνδαλα, το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα αμφισβητείται καθολικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αίγινα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί
Αυτοδιοίκηση 09.02.26

Η Αίγινα κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Κατασκοπεία 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση από Βενιζέλο - «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί «συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών», εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προηγήθηκε η αιχμηρή κριτική στο πρόσωπό του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύνταξη
Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!

Γήπεδο που «κόβει την ανάσα» χωρητικότητας 135.000 θέσεων, κατασκευάζεται στο Βιετνάμ, σε ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
Αλλαγές 09.02.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom)

Σύνταξη
Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
Reuters 09.02.26

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα προχώρησε σε ανάληψη ευθύνης για τα σαμποτάζ σε υποδομές των σιδηροδρόμων στην Ιταλία μια ημέρα πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Σύνταξη
Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέποντας τον Ντοναρούμα... ίπταται στο 90+8' και να διατηρεί το 2-1 για τη Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είχε μια τέτοια αντίδραση που έγινε viral!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του

Ενάμιση χρόνο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο