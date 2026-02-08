Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη, στα βόρεια του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί άγνωστος προς το παρόν αριθμός ανθρώπων. Πληροφορίες από τα ΜΜΕ στον Λίβανο κάνουν αναφορές για τραυματίες, αλλά και για νεκρούς.

Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται πολύ δύσκολο. Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Πολιτικής Άμυνας του Λιβάνου προσπαθούν να εντοπίσουν και να ανασύρουν τους εγκλωβισμένους.

لحظة إنقاذ شخص ثالث على قيد الحياة من تحت انقاض مبنى التبانة pic.twitter.com/0pW9Sv48YH — Lebanon News 24/24 (@lebanon_news24) February 8, 2026



Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο υπουργός, Ρακάν Νάσερ Ελ-Ντιν, έδωσε εντολή να λάβουν όλοι οι τραυματίες από την κατάρρευση του κτιρίου στην περιοχή Ταμπάνε της Τρίπολης θεραπεία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από το υπουργείο. Επίσης ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας παρακολουθεί την κατάσταση. Και πως συντονίζει τις προσπάθειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση της συνεχιζόμενης απομάκρυνσης των συντριμμιών, σε μια προσπάθεια διάσωσης όσων έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

🤳 #Video | A building collapsed Sunday on Syria Street in the Bab al-Tabbaneh neighborhood of Tripoli, northern Lebanon pic.twitter.com/srGCs4mVC0 — L’Orient Today (@lorienttoday) February 8, 2026

«Απομακρυνθείτε»

Οι Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καλούν τους πολίτες να μείνουν μακριά από τους δρόμους γύρω από το σημείο της κατάρρευσης του πενταώροφου κτιρίου. Στόχος είναι να διευκολυνθεί το έργο των ομάδων πολιτικής άμυνας και έκτακτης ανάγκης, καθώς προσπαθούν να διασώσουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία.

In the second incident in around two weeks in Tripoli, an old five-storey residential building collapsed on Syria Street in the Bab al-Tabbaneh neighborhood. Initial reports suggest that three people, including a child, have been rescued so far, two families are trapped inside… pic.twitter.com/k3bWeZlX8l — Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) February 8, 2026



Πρόκειται, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Λιβάνου, για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες στην Τρίπολη. Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν μια παλιά πενταόωροφη πολυκατοικία, στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Δήμος της Τρίπολης, περίπου 700 κτίρια κινδυνεύουν με κατάρρευση λόγω δομικών προβλημάτων και χρειάζονται άμεση παρέμβαση. Από αυτά, τα 105 συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τους ενοίκους τους και απαιτούν επείγουσα εκκένωση.