newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 20:05

Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Spotlight

Ο στρατός του Λιβάνου συνέλαβε τον μεγαλύτερο βαρόνο ναρκωτικών στη χώρα, τον Νουχ Ζαϊτέρ, ο οποίος τελεί υπό αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σήμερα στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή.

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή.

Ο Ν. Ζάιτερ διηύθυνε μια πραγματική αυτοκρατορία στην περιοχή αυτή, με την παραγωγή και την εξαγωγή των ναρκωτικών, όπως το captagon, ένα διεγερτικό που μοιάζει με την αμφεταμίνη.

Πολλά εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ζάιτερ

Κατηγορείτο από τη λιβανική δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει δεκάδες εντάλματα σύλληψης σε βάρος του και τον έχει καταδικάσει ερήμην σε πολλές ποινές φυλάκισης. Το 2023, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις στον Νουχ Ζαϊτέρ, καθώς και σε δύο ξαδέλφους του έκπτωτου Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, για διακίνηση ναρκωτικών και κυρίως του captagon.

Το ναρκωτικό αυτό, το οποίο παραγόταν στη Συρία πριν από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Μέση Ανατολή, όπου η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών στη Γαλλία, ο Ν. Ζαϊτέρ «συνδεόταν με μέλη της οικογένειας Άσαντ και εμπλεκόταν στη διακίνηση του captagon στον Λίβανο και στη Συρία».

Γεννημένος το 1977 από μια ισχυρή φατρία της κοιλάδας Μπεκάα, ο Ν. Ζαϊτέρ είχε παραχωρήσει συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας χωρίς φόβο για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Βραζιλία 20.11.25

Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου - «Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί...»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω – Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια
Νέα μελέτη 20.11.25

Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω - Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια

Η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται - Πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση για βοήθεια φτωχότερων χωρών για χάρη των αμυντικών δαπανών - Αποκαλυπτική μελέτη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
Euroleague 20.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ντουμπάι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 20.11.25

Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της

Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ.

Σύνταξη
Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»
ΝΔ και οικονομία 20.11.25

Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κοινωνική πραγματικότητα. Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα 2,649 δισ. Ευρώ. Βολές από την αντιπολίτευση.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι δήλωσαν τα αδέρφια Γκάλαχερ
RIP 20.11.25

Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι δήλωσαν τα αδέρφια Γκάλαχερ

Η brit rock σκηνή θρηνεί από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ο Γκάρι 'Μάνι Μούνφιλντ των Stone Roses «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Τα αδέρφια Γκάλαχερ των Oasis ήταν από τους πρώτους που έμαθαν την είδηση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
Μικροκινητικότητα 20.11.25

Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, τα όρια ταχύτητας, οι θέσεις στάθμευσης, η διαδικασία αδειοδότησης, οι κυρώσεις.

Σύνταξη
«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου
Ποδόσφαιρο 20.11.25

«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου

«Ανυπομονώ για το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μέσι», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, ενώ ο συμπαίκτης του σε Μπαρτσελόνα και Ιντερ Μαϊάμι θεωρεί δεδομένο ότι θα το βραβεύσουν στο «Καμπ Νου»

Βάιος Μπαλάφας
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία
Ακρίβειας τίμημα 20.11.25

Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση - Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία - Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Παρά τη μικρή ενίσχυση της συσπείρωσής της, η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πλειονότητα της κοινωνίας απέναντί της αυτό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών
«Κανόνες» 20.11.25

Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών

Σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο, η απόφαση να μην ανανεωθεί η σύμβαση με την καπνοβιομηχανία ελήφθη ανεξάρτητα από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος
Ελλάδα 20.11.25

Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος

Όπως υποστήριξε ο 37χρονος, δεν έχει σχέση με τη δολοφονία Λάλα και ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη
Βολές 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νίκος Παππάς, με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, τόνισε πως «η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή πυκνώνει». Πυρά και από τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη

Σύνταξη
Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ δεν προπονήθηκε κανονικά ούτε την Πέμπτη (20/11) κι έτσι οι πιθανότητες συμμετοχής του στην αποστολή του κυριακάτικου εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ ελαχιστοποιούνται.

Σύνταξη
«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
Έπος 20.11.25

«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» - H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Το δράμα του 1975, «Στη Φωλιά του Κούκου», μία από τις λίγες ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ, παραμένει ένα ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου με ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην ομοιομορφία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
ΠΑΣΟΚ 20.11.25

Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

«Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της;», διερωτήθηκε για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη στροφή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη στροφή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Τη διακριτή του στάση και τη σύγκρουση στρατηγικής μεταξύ του ίδιου και του Κυρ. Μητσοτάκη σε σχέση με την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, καθιστά σαφή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων
Νέα Αριστερά 20.11.25

Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα ως αρχηγός
Μπάσκετ 20.11.25

Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα

Κίνηση ανθρωπιάς από την ομάδα μπάσκετ της Ιταλίας, καθώς στην αποστολή της για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 συμπεριέλαβε τον Ακίλε Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο