Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή όταν κατέρρευσε κτίριο στην Τρίπολη, στον βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε καθώς οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια (στη φωτογραφία από το Χ, @HasanAlBeiruti, επάνω, το ξέσπασμα του πατέρα που αναζητεί το παιδί του στα συντρίμμια).

Πρόκειται για τη δεύτερη καταστροφή του είδους αυτού μέσα σε μερικές εβδομάδες στην Τρίπολη, όπου πολλά ακίνητα συνεχίζουν ακόμη να θεωρούνται υψηλού κινδύνου έπειτα από ισχυρό σεισμό στην περιοχή τον Φεβρουάριο του 2023.

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση, και άλλοι έξι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο

#Lebanon – collapsed building Tripoli – 13 year old boy latest survivor pic.twitter.com/XwnqxtDScw — Zeina Khodr (@ZeinakhodrAljaz) February 8, 2026

Το κτίριο, παλιό, βρισκόταν στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των ενοίκων γειτονικών ακινήτων προληπτικά, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Ιμάντ Χαρίς δήλωσε στον Τύπο ότι εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χθεσινή κατάρρευση, και άλλοι έξι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Το κτίριο είχε δυο τμήματα, έξι διαμερισμάτων το καθένα, και κάπου 22 άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό όταν κατέρρευσε, διευκρίνισε.

Un enfant coincé sous les #décombres de l’immeuble effondré à Bab el-Tebbaneh, à #Tripoli, a été extrait vivant. pic.twitter.com/4LRb7qKX6S — Ici Beyrouth (@Icibeyrouthnews) February 8, 2026

Μέσα στη νύχτα, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να εργάζονται στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, σταθμευμένα σε μικρή απόσταση, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πολλά κτίρια δεν είναι ασφαλή

«Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή» εξαιτίας του ότι πολλά κτίριά της συνεχίζουν να μην είναι ασφαλή, ανέφερε ο δήμαρχος Αμπντελ Χαμίντ Καρίμα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διέταξε να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να προσφερθεί στέγη στους ενοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε και σε όσους ενοίκους γειτονικών κτιρίων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

At least five people die in a building collapse in the northern Lebanese city of Tripoli, state media reports, as rescuers search for survivors in the second such incident in weeks pic.twitter.com/49dbps03ue — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 8, 2026

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο σε δική του ανακοίνωση για «καταστροφή» που απέδωσε σε «χρόνια παραμέλησης που συσσωρεύτηκε».

Στα τέλη Ιανουαρίου άλλο ακίνητο κατέρρευσε στην Τρίπολη, προκαλώντας θανάτους.

Ανεγέρθηκαν παράνομα

Στον Λίβανο υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτίρια. Πολλά ακίνητα ανεγέρθηκαν παράνομα, ιδίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990), ενώ κάποιοι ιδιοκτήτες πρόσθεσαν ορόφους σε κτίρια χωρίς άδεια.

Το 2024, η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία εκτιμούσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» ζούσαν σε επικίνδυνα κτίρια στην Τρίπολη έναν χρόνο και πλέον μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε περισσότερο την Τουρκία και τη Συρία.

Nouveau drame à Tripoli, dans le nord du Liban, où un immeuble de cinq étages s’est effondré. Les opérations de secours ont commencé. pic.twitter.com/HONJk6rQkM — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) February 8, 2026

Σημείωνε τότε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερούσε «από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές» ή να μετεγκατασταθούν «σε άλλα σπίτια» και καλούσε τις αρχές «να αποτιμήσουν επειγόντως την ασφάλεια των κτιρίων σε όλη τη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ