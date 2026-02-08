Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίσθηκαν όταν δύο εφαπτόμενα κτίρια κατέρρευσαν στην Τρίπολη του Λιβάνου. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί τριών ετών και μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Ο επικεφαλής του δημοτικού συβουλίου στην Τρίπολη, Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, απέφυγε να δώσει ακριβή αριθμό των παγιδευμένων ανθρώπων. Τα κτίρια που κατέρρευσαν -οι αρχικές αναφορές μιλούσαν για πολυκατοικία- βρίσκονταν σε φτωχογειτοινιά της Τρίπολης, στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ.

A five-storey residential building in Bab al-Tabbaneh collapsed, claiming at least five lives, including a child and an elderly woman. Eight people have been rescued so far, but search efforts continue amid the rubble as rescuers work to find any remaining survivors. pic.twitter.com/a9D9R697Sg — Beirut Today (@bey_today) February 8, 2026



Σύμφωνα με το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το προσωπικό ασφαλείας εκκένωσε τα παρακείμενα κτίρια φοβούμενο ότι θα καταρρεύσουν κι άλλα κτίρια στην περιοχή. Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.

Αγωνιώδεις έρευνες

Διασώστες και κάτοικοι εργάζονται μαζί για να σώσουν τους ενοίκους, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες.

At least five people die in a building collapse in the northern Lebanese city of Tripoli, state media reports, as rescuers search for survivors in the second such incident in weeks pic.twitter.com/49dbps03ue — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 8, 2026



Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ζήτησε από όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κινητοποιηθούν. Τις κάλεσε «να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και να παράσχουν στέγη στους κατοίκους του κτιρίου και σε εκείνους των γειτονικών κτιρίων που εκκενώθηκαν» για προληπτικούς λόγους.

🚨 🇱🇧 | The Lebanese Red Cross has confirmed that search operations for survivors are ongoing at the site of the collapsed building in Tabbaneh, Tripoli. A medical team has been dispatched to provide assistance, and disaster management teams along with blood donation centers are… pic.twitter.com/8FGftjVKtj — Observe Lebanon (@ObserveLebanon) February 8, 2026



Ο Λίβανος είναι διάσπαρτος με εγκαταλελειμμένα κτίρια και πολλές κατοικημένες κατασκευές βρίσκονται σε προχωρημένη κατάσταση ερειπωμένης κατάστασης.

Πολλά κτίρια χτίστηκαν παράνομα, ειδικά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1975-1990, ενώ ορισμένοι ιδιοκτήτες έχουν προσθέσει νέους ορόφους σε υπάρχοντα συγκροτήματα διαμερισμάτων χωρίς άδειες.

Αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Λιβάνου, είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Δήμος της Τρίπολης, περίπου 700 κτίρια κινδυνεύουν με κατάρρευση λόγω δομικών προβλημάτων και χρειάζονται άμεση παρέμβαση. Από αυτά, τα 105 συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τους ενοίκους τους και απαιτούν επείγουσα εκκένωση.

Το 2024, η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» εξακολουθούσαν να ζουν σε μη ασφαλή κτίρια στην Τρίπολη περισσότερο από ένα χρόνο αφότου οι κατασκευές αποδυναμώθηκαν από έναν μεγάλο σεισμό με επίκεντρο την Τουρκία και τη γειτονική Συρία.