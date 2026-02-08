newspaper
08.02.2026 | 21:25
Σοκ στην Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 22:04

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίσθηκαν όταν δύο εφαπτόμενα κτίρια κατέρρευσαν στην Τρίπολη του Λιβάνου. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί τριών ετών και μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Ο επικεφαλής του δημοτικού συβουλίου στην Τρίπολη, Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, απέφυγε να δώσει ακριβή αριθμό των παγιδευμένων ανθρώπων. Τα κτίρια που κατέρρευσαν -οι αρχικές αναφορές μιλούσαν για πολυκατοικία- βρίσκονταν σε φτωχογειτοινιά της Τρίπολης, στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ.


Σύμφωνα με το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το προσωπικό ασφαλείας εκκένωσε τα παρακείμενα κτίρια φοβούμενο ότι θα καταρρεύσουν κι άλλα κτίρια στην περιοχή. Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.

Αγωνιώδεις έρευνες

Διασώστες και κάτοικοι εργάζονται μαζί για να σώσουν τους ενοίκους, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες.


Ο πρόεδρος του Λιβάνου,  Ζοζέφ Αούν, ζήτησε από όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κινητοποιηθούν. Τις κάλεσε «να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και να παράσχουν στέγη στους κατοίκους του κτιρίου και σε εκείνους των γειτονικών κτιρίων που εκκενώθηκαν» για προληπτικούς λόγους.


Ο Λίβανος είναι διάσπαρτος με εγκαταλελειμμένα κτίρια και πολλές κατοικημένες κατασκευές βρίσκονται σε προχωρημένη κατάσταση ερειπωμένης κατάστασης.

Πολλά κτίρια χτίστηκαν παράνομα, ειδικά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1975-1990, ενώ ορισμένοι ιδιοκτήτες έχουν προσθέσει νέους ορόφους σε υπάρχοντα συγκροτήματα διαμερισμάτων χωρίς άδειες.

Αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Λιβάνου, είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Δήμος της Τρίπολης, περίπου 700 κτίρια κινδυνεύουν με κατάρρευση λόγω δομικών προβλημάτων και χρειάζονται άμεση παρέμβαση. Από αυτά, τα 105 συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τους ενοίκους τους και απαιτούν επείγουσα εκκένωση.

Το 2024, η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» εξακολουθούσαν να ζουν σε μη ασφαλή κτίρια στην Τρίπολη περισσότερο από ένα χρόνο αφότου οι κατασκευές αποδυναμώθηκαν από έναν μεγάλο σεισμό με επίκεντρο την Τουρκία και τη γειτονική Συρία.

Κόσμος
Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις
Εν όψει εκλογών 08.02.26

Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει «έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης» και οι Σοσιαλιστές «ξέπλυμα της ακροδεξιάς».

Σύνταξη
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 08.02.26

Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε
ΗΠΑ 08.02.26

Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε

Ούτε ο Λιούις ούτε ο ιδιοκτήτης της Washington Post Μπέζος παρέστησαν στη συνάντηση με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις. Είπε ότι μετά από δύο χρόνια μετασχηματισμού, «είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθώ»

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον
Βρετανία 08.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον

Ο προσωπάρχης του παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του πρώην πρέσβη, που έδινε πληροφορίες στον Έπσταϊν. Σκληρή κριτική για τον Στάρμερ εντός κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη
Πρόωρες εκλογές 08.02.26

Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συμμαχία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας το δρόμο για φορολογικές περικοπές και στρατιωτικές δαπάνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Κίνας

Σύνταξη
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Λάτσιο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις
Εν όψει εκλογών 08.02.26

Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει «έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης» και οι Σοσιαλιστές «ξέπλυμα της ακροδεξιάς».

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Εν αναμονή εξελίξεων 08.02.26

Το δρόμο για τον οικονομικό εισαγγελέα παίρνει η υπόθεση Παναγόπουλου - Πού εστιάζουν οι έρευνες

Θέμα χρόνου είναι να βρεθεί στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα η υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων από εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς

Το VAR εξέταζε 5’ το 0-1, όμως δεν το ακύρωσε αν και ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ. Επίσης, στο 43’ ο Τζήλος δεν απέβαλε τον Πενράις με 2η κίτρινη. Μέχρι και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε ότι τον έβγαλε επειδή φοβήθηκε!

Βάιος Μπαλάφας
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο «Βικελίδης»

Άρης και ΠΑΟΚ είχαν λίγες καλές στιγμές στο ντέρμπι του «Βικελίδης», ενώ όταν χρειάστηκε οι τερματοφύλακες Αθανασιάδης και Παβλένκα είχαν σωτήριες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί γκολ (0-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»

Με δύο γκολ στο 84′ και το 93′ από Μπερνάρντο Σίλβα και Χάαλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 από τη γκολάρα του Σομποσλάι (74′) και… απέδρασε από το «Άνφιλντ» με ένα ιστορικό «διπλό» που την διατηρεί σε τροχιά τίτλου.

Σύνταξη
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
