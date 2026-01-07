newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λίβανος: Αλλοι 2 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 04:15

Λίβανος: Αλλοι 2 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ

Αλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο χθες Τρίτη στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους, που παρουσιάστηκαν από τον ισραηλινό στρατό ως μέλη της Χεζμπολά, την παραμονή συνάντησης της επιτροπής επίβλεψης της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το Ισραήλ ενέτεινε προχθές Δευτέρα τις επιδρομές στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, περιοχές θεωρούμενες ως οχυρά της Χεζμπολά, τονίζοντας ότι στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

Εκτός από τους δύο νεκρούς, ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε κτίριο στη Γαζία, προκαλώντας ζημιές στην περιοχή και πυρκαγιά

Η επιδρομή η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους έγινε στην Κφαρ Ντουνίν, ενημέρωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ο ένας από αυτούς ήταν υπεύθυνος για «δομή» η οποία εργαζόταν για την «ανασύνταξη» της Χεζμπολά.

Αλλο πλήγμα κατέστρεψε κτίριο στη Γαζία, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Σαΐντα, προκαλώντας ζημιές στην περιοχή και πυρκαγιά, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν σκοπό να «εκμηδενίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για να τερματιστεί η ισραηλινή κλιμάκωση σε εξέλιξη, παρά την ανταπόκριση του Λιβάνου», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Η επιτροπή επιτήρησης

Παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 σε έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εξαπολύει συχνά πλήγματα στο λιβανικό έδαφος, λέγοντας πως στοχοποιεί μέλη ή υποδομές της Χεζμπολά, κι ενίοτε της Χαμάς.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε την προηγουμένη υποδομές της Χεζμπολά και της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων «αποθηκών όπλων και στρατιωτικών δομών στην επιφάνεια και υπογείως».

Η επιτροπή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός, που συμπεριλαμβάνει, πέρα από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τον ΟΗΕ, αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Σε επίσκεψή του στον Λίβανο, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά δήλωσε από την πλευρά του ότι συναντήθηκε με μέλη της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (FINUL) που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η λιβανική κυβέρνηση θα συνεδριάσει αργότερα εντός της εβδομάδας για να συζητήσει σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολά, που καταρτίστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ και με φόντο ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Εκατοντάδες νεκροί

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο λιβανικός στρατός έπρεπε να έχει ολοκληρώσει στα τέλη του 2025 τον αφοπλισμό και την καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολά νότια του ποταμού Λιτάνι — περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ —, προτού επεκτείνει την αποστολή αυτή στην υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Αούν, το σχέδιο της κυβέρνησής του με σκοπό να «επεκταθεί η εξουσία της νοτίως του Λιτάνι» όντως «εφαρμόζεται από τον λιβανικό στρατό με επαγγελματισμό, δέσμευση και ακρίβεια».

Το Ισραήλ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του λιβανικού στρατού και κατηγορεί τη Χεζμπολά ότι επανεξοπλίζεται. Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ χαρακτήρισε την Κυριακή ανεπαρκείς τις προσπάθειες αφοπλισμού του κινήματος.

Τουλάχιστον 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο αφού κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

World
Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γροιλανδία: Ο Τραμπ εξετάζει και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτησή της, ξεκαθαρίζει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 07.01.26

Και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Τραμπ

Ο Τραμπ συζητά φάσμα επιλογών για τη Γροιλανδία και «ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», τονίζεται από τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία

Σύνταξη
Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 22:24

Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν

Βρετανία και Γαλλία υπέγραψαν συμφωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, όταν υπάρξει εκεχειρία. Δηλώσεις στήριξης του σχεδίου από την ΕΕ.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»
Αν έρθει η ειρήνη 06.01.26

Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»

Η Συμμαχία των Προθύμων μελετά τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης, η οποία, στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Τι αναφέρει το προσχέδιο δήλωσης της συνόδου στο Παρίσι.

Σύνταξη
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: Ο Τραμπ εξετάζει και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτησή της, ξεκαθαρίζει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 07.01.26

Και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Τραμπ

Ο Τραμπ συζητά φάσμα επιλογών για τη Γροιλανδία και «ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», τονίζεται από τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο