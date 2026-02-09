Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Κρίσιμες αποκαλύψεις για τον σμήναρχο

Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες

• Ο φερόμενος ως πράκτορας των Κινέζων προκύπτει ότι είχε αναπτύξει δράση σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου

• Τι ισχυρίζεται για την αμοιβή του, τι ερευνάται και τι προς το παρόν διαψεύδεται

• Ποιο ήταν το τρίτο πρόσωπο που φέρεται να τον στρατολόγησε

============

Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας

Ποιοι κλείδωσαν – ποιοι ετοιμάζονται

• Τα φαβορί, τα αουτσάιντερ και οι εκπλήξεις από το Μαξίμου και την Πειραιώς

============

Από ποιους

Νέο σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

• Υπάρχουν μελέτες έτοιμες από το 1903 που περιμένουν !

• Ενας άξονας Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο μπορεί να διανύεται σε 50 λεπτά

============

Οι «πιάτσες» του θανάτου

• Ηρωίνη, κοκαΐνη και σίσα στο κέντρο της Αθήνας

============

Από το 2006

Μια πρόταση Μητσοτάκη, Τασούλα για το άρθρο 86

• Γιατί μπορεί να αποτελέσει βάση για τη νέα αναθεώρηση

============

Ασφαλιστικό

Τα τέσσερα SOS στην απασχόληση συνταξιούχων

============

Νάνα Μούσχουρη

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

«Τραγούδησα για να βρω την αγάπη»

• Η μεγάλη ελληνίδα ερμηνεύτρια στη Ζωή Λιάκα

============

Λόγω Επστιν

Αποδιοπομπαίος τράγος ο προσωπάρχης της Ντάουνινγκ Στριτ

============

Επεισόδια

Στο ίδιο έργο θεατές ΑΠΘ και Θεσσαλονίκη

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – ΠΑΟ 0-1

Αλλαγή στην κορυφή

Ηταν όλοι εκεί στο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7

Αρης – ΠΑΟΚ 0-0

Πρωταγωνιστές οι γκολκίπερ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

Στο τέλος «άνοιξε» το σκορ

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Νίκη στο Ανφιλντ μετά πέντε χρόνια

Μιλάνο – Κορτίνα ’26

Διαδηλώσεις, επεισόδια και άδοξο τέλος για τη Βον