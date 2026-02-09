Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες
Κρίσιμες αποκαλύψεις για τον σμήναρχο • Ο φερόμενος ως πράκτορας των Κινέζων προκύπτει ότι είχε αναπτύξει δράση σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου
- De facto προσάρτηση: Νέα ισραηλινά μέτρα ενισχύουν τον έλεγχο και τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
- Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
- Χρήση ελαστικών βλημάτων προτείνει ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
- Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Κρίσιμες αποκαλύψεις για τον σμήναρχο
Κατάσκοπος 3 χρόνια και όχι μόλις 3 μήνες
• Ο φερόμενος ως πράκτορας των Κινέζων προκύπτει ότι είχε αναπτύξει δράση σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου
• Τι ισχυρίζεται για την αμοιβή του, τι ερευνάται και τι προς το παρόν διαψεύδεται
• Ποιο ήταν το τρίτο πρόσωπο που φέρεται να τον στρατολόγησε
============
Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας
Ποιοι κλείδωσαν – ποιοι ετοιμάζονται
• Τα φαβορί, τα αουτσάιντερ και οι εκπλήξεις από το Μαξίμου και την Πειραιώς
============
Από ποιους
Νέο σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
• Υπάρχουν μελέτες έτοιμες από το 1903 που περιμένουν !
• Ενας άξονας Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο μπορεί να διανύεται σε 50 λεπτά
============
Οι «πιάτσες» του θανάτου
• Ηρωίνη, κοκαΐνη και σίσα στο κέντρο της Αθήνας
============
Από το 2006
Μια πρόταση Μητσοτάκη, Τασούλα για το άρθρο 86
• Γιατί μπορεί να αποτελέσει βάση για τη νέα αναθεώρηση
============
Ασφαλιστικό
Τα τέσσερα SOS στην απασχόληση συνταξιούχων
============
Νάνα Μούσχουρη
Μιλάει στα «ΝΕΑ»
«Τραγούδησα για να βρω την αγάπη»
• Η μεγάλη ελληνίδα ερμηνεύτρια στη Ζωή Λιάκα
============
Λόγω Επστιν
Αποδιοπομπαίος τράγος ο προσωπάρχης της Ντάουνινγκ Στριτ
============
Επεισόδια
Στο ίδιο έργο θεατές ΑΠΘ και Θεσσαλονίκη
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – ΠΑΟ 0-1
Αλλαγή στην κορυφή
Ηταν όλοι εκεί στο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7
Αρης – ΠΑΟΚ 0-0
Πρωταγωνιστές οι γκολκίπερ
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4
Στο τέλος «άνοιξε» το σκορ
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2
Νίκη στο Ανφιλντ μετά πέντε χρόνια
Μιλάνο – Κορτίνα ’26
Διαδηλώσεις, επεισόδια και άδοξο τέλος για τη Βον
- Ο φόβος για την AI, νέα πραγματικότητα στη Wall Street
- Google: Κάτι αλλάζει με τις επαφές στα κινητά Android – Η έξυπνη…καρτών κλήσεων
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]
- Γιουβέντους-Λάτσιο 2-2: Η «Μεγάλη Κυρία» έσωσε την παρτίδα στο 90+6’
- Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
- Μπέσεντ κατά Κινέζων traders για τα σκαμπανεβάσματα του χρυσού
