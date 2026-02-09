magazin
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια

«Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής του μετά τον θάνατο της μητέρας του και προχώρησε σε μια δημόσια, φορτισμένη αναφορά για την απώλειά της.

Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε τους λόγους της πρόσφατης απουσίας του από τον «αέρα» και μίλησε ανοιχτά για τα τελευταία χρόνια της μητέρας του, περιγράφοντας το ψυχολογικά δύσκολο δίλημμα ανάμεσα στην ανακούφιση από τον πόνο και τη συνειδητοποίηση της οριστικής απώλειας.

Η αναφορά του κατά τη διάρκεια του The 2night Show δεν στάθηκε μόνο στη μνήμη της «κυρίας Κικής», αλλά και στη σιωπηλή εμπειρία του πένθους: στις εικόνες της καθημερινότητας που ξαφνικά αποκτούν άλλο βάρος, στις απλές σκηνές –μια διαφήμιση, μια ταινία, μια αγκαλιά μητέρας με παιδί– που λειτουργούν σαν απρόσμενες υπενθυμίσεις της απουσίας.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τις πρώτες μέρες μετά τον χαμό της μητέρας του ως μια περίοδο απορρύθμισης, όπου όλα μοιάζουν ίδια αλλά τίποτα δεν είναι πια όπως πριν, υπογραμμίζοντας πως αυτή η διαδρομή, όσο επώδυνη κι αν είναι, αποτελεί τον φυσικό κύκλο της ζωής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, γι’ αυτό και δεν μας είδατε τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας πέρασε. Δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε αυτό το οκ να μην κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκπομπή που ήταν λίγες ώρες πριν το τέλος με την κυρία Κική, που πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, αφού ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες από τα πρωινά τη θυμούνται να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας.

»Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται – γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία – αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις μια μάνα να αγκαλιάζει ένα παιδί ή ο μεγάλος γιος να πηγαίνει με το εγγόνι. Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

