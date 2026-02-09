magazin
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]
09 Φεβρουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Δες τα πάντα πιο βαθιά. Εστίασε στο ζουμί και στην ουσία των πραγμάτων κοινώς. Μόνο αν διαχειριστείς τη ρίζα του κακού, θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά τα προβλήματά σου, έτσι; Δέξου βοήθεια και στήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους, για να μπορέσεις να φτιάξεις την ψυχολογία σου και να αποκτήσεις θάρρος.

DON’TS: Μην αφήνεις τις αμφιβολίες να σε χειρίζονται, αλλά μην τις αγνοείς κιόλας. Κάτι έχουν να σου διδάξουν. Μην αφήσεις τις έντονες συζητήσεις που υπάρχουν στην παρέα να δημιουργήσουν είτε μικροπαρεξηγήσεις είτε άβολο κλίμα. Γενικώς μην αφήσεις τους έντονους τόνους να πάρουν έκταση, γιατί θα προκαλέσεις μεγάλη ζημιά χωρίς λόγο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε μέρος σε όμορφες συζητήσεις με τους ανθρώπους σου. Υπάρχει όμορφο κλίμα τόσο με την σχέση όσο και με τους συναδέλφους σου. Άρα μπορείς να ανοιχτείς και να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου. Πες το κάτι παραπάνω, όχι μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ναι; Μείνε, όμως, μακριά από εντάσεις κι αντιδράσεις που ανεβάζουν τους τόνους.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από την πίεση που υπάρχει. Μην αρνείσαι να συμβιβαστείς με κάποιες καταστάσεις, γιατί αυτό σου προκαλεί καθυστερήσεις και δυσφορία. Δεν μπορείς να δώσεις στους άλλους να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να ενοχλείσαι κι από πάνω, σωστά; Όλα του γάμου δύσκολα…

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού το πρόγραμμα είναι ήρεμο και ρολάρει μόνο του, γιατί δε διαχειρίζεσαι ψύχραιμα τις καταστάσεις γενικώς; Πάντως να ξέρεις πως προκύπτουν και πολλά απρόοπτα. Άρα μείνε ψύχραιμος μεν, alert δε. Καλό είναι να προφυλάξεις την αισιοδοξία σου. Πες «ναι» σε προτάσεις για κάποιο εξτραδάκι, στη δουλειά, για να αυξήσεις τα έσοδά σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος και έντονος. Μη νιώθεις συνέχεια ότι οι άλλοι σε αμφισβητούν στις συζητήσεις που κάνετε. Μην αφήνεις τις διαφωνίες που υπάρχουν να σε μπλέξουν σε καυγάδες. Μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς. Ταυτόχρονα μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από οτιδήποτε βλέπεις πως δεν έχει καμία προοπτική επίλυσης.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μιας και που έχεις χαλαρή διάθεση σήμερα, γιατί δεν κινείσαι πιο ήρεμα και δεν κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν; Δεν υπάρχει και πολύς χρόνος διαθέσιμος για κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις. Φλέρταρε και κάνε όμορφες επικοινωνίες, για να σου φτιάξεις ακόμα περισσότερο το κέφι. Απόφυγε τα αχρείαστα ξεσπάσματα.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά σου, αλλά μην τα αγνοείς κιόλας. Μην αφήνεις τις ανασφάλειές σου να παίρνουν το πάνω χέρι. Ειδικά αυτές που προκύπτουν από το πουθενά. Κάποιες ύποπτες κινήσεις και συμπεριφορές σε βάζουν σε σκέψεις. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αρκεί να μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα μπορείς και κατανοείς τα πράγματα γύρω σου ήρεμα κι άνετα. Για να το κάνεις αυτό όλη τη μέρα, πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις από διάφορα αχρείαστα. Έτσι θα μπορέσεις να βρεις ποια είναι η επιρροή τους πάνω σου. Πάντως πρέπει να βρεις χρόνο να ηρεμήσεις και να ξεκουραστείς. Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για κάτι τέτοιο.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις επαφές που κάνεις είτε με συναδέλφους είτε αν είσαι δεσμευμένος, γιατί εύκολα μπορεί να γίνει μ@λακία. Στο λέω αυτό, γιατί επίσης εύκολο είναι το να έρθεις σε δύσκολη θέση και να πρέπει να εξηγείς τα αυτονόητα. Ωστόσο μη διστάσεις κι εσύ να είσαι εξαρχής λίγο πιο ξεκάθαρος, μπας και το γλιτώσεις όλο αυτό.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Διαχειρίσου τα πράγματα λίγο καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις άκρη στα διάφορα που προκύπτουν ξαφνικά μέσα στη μέρα. Δέξου βοήθεια και υποστήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους, για να ενισχύσεις την αισιοδοξία σου. Παράλληλα, μείνε ανοιχτός στις διαφορετικές απόψεις, αλλά μοιράσου κι εσύ τις δικές σου σκέψεις.

DON’TS: Μην πεις «όχι» στις συναντήσεις με ενδιαφέροντα άτομα, καθώς μέσω αυτών μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για κάτι καινούργιο. Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Μη μιλάς, ενώ έχεις νεύρα, γιατί συνήθως τείνεις να λες εντελώς χαζομάρες. Ταυτόχρονα, μην επηρεάζεσαι από την πίεση που υπάρχει γύρω σου γενικώς.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, προτείνω να εκμεταλλευτείς την καλή σου διάθεση και να τη διοχετεύσεις όλη πάνω στις διαπραγματεύσεις που κάνεις για συμφωνίες που θέλεις να κλείσεις. Στα οικονομικά, πάντως, υπάρχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Με αισιόδοξη διάθεση μπορείς να έρθεις ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που τόσο πολύ θέλεις να πετύχεις.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη γίνεις πεισματάρης, απρόσεκτος ή επίμονος πάνω σε κάποια μικρά καβγαδάκια που μπορεί να προκύψουν μεταξύ εσού και του έτερον ήμισυ. Μη δίνεις έκταση χωρίς να χρειάζεται, καθώς αυτό κουράζει και σε κάνει να φαίνεσαι περίεργος. Μη φοβάσαι να πεις ανοιχτά τι σε ενοχλεί, καθώς το να μην το κάνεις δε βοηθάει.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα γύρω σου λίγο διαφορετικά. Μπορείς να διαχειριστείς όλα τα ζητήματα και μάλιστα με άνεση. Δες τις εναλλακτικές που σου προσφέρονται για να μπορέσεις να τα τακτοποιήσεις όλα εύκολα και γρήγορα. Κάνε νέες γνωριμίες, για να κάνεις και νέες παρέες. Άνοιξε τον κύκλο σου!

DON’TS: Μην είσαι τόσο απρόσεκτος στα θέματα που προκύπτουν στο σπίτι. Η αλήθεια είναι πως αυτά είναι περίεργα και ίσως λίγο έντονα. Δεν πρέπει να μπεις στη διαδικασία να γίνεις κι εσύ έντονος, όμως, έτσι; Μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά, καθώς δεν χρειάζεται. Άσε που δεν μπορείς να τα διαχειριστείς κιόλας με αυτόν τον τρόπο.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ακολούθα το ένστικτό σου, αν θες να αποφύγεις γκαντεμιές, ευτράπελα ή και το να εκτεθείς. Πάρε χρόνο, για να χαλαρώσεις και να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Πέρνα από έναν έλεγχο κάποιες οικονομικές συμφωνίες, ακόμα κι αν τις είχες ξανά δει στο παρελθόν, καθώς κάτι μπορεί να άλλαξε και τελικά τώρα να σε συμφέρουν περισσότερο, έτσι;

DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που φαίνεται εξαρχής πως θα χαλάσουν είτε τη διάθεσή σου είτε το κλίμα που επικρατεί. Στα επαγγελματικά, μην κουτσομπολεύεις άλλους συναδέλφους σου. Σα δε ντρέπεσαι! Γενικώς μην κινείσαι παρασκηνιακά. Μην λες πολλά και ειδικά όχι παντού, γιατί δεν είναι όλα έτσι όπως φαίνονται, σωστά;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα τα πράγματα έχουν μια καλή και ομαλή ροή μεν, το δικό σου το πρόγραμμα είναι βεβαρημένο δε. Αν, όμως, παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, τότε θα μπορέσεις και να ξεμπερδέψεις με τις δουλειές σου, αλλά και να ξεκλέψεις λίγο χρόνο για τους φίλους ή την σχέση σου, αν έχεις. Έχεις αισιοδοξία και άρα μπορείς να προχωρήσεις μπροστά.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τα σχέδιά σου, καθώς ίσως καταφέρεις να υλοποιήσεις μερικά από αυτά. Ή και όλα. Γιατί όχι; Μην αγνοείς τις συζητήσεις που ανοίγονται μπροστά σου, γιατί μπορεί να κλείσεις κάποιο deal μέσω αυτών. Μην είσαι απρόσεκτος στους οικονομικούς προγραμματισμούς που κάνεις. Μην ξοδεύεις αλόγιστα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα κυλούν ομαλά σήμερα. Μάλιστα δεν αποκλείεται να λάβεις στήριξη από κάποιους συναδέλφους ή ακόμα και τους ανώτερούς σου, προκειμένου να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει. Απόλαυσε αυτό το όμορφο κλίμα, καθώς δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει, σωστά; Κοινώς ό,τι αρπάξει ο απαυτός σου!

DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα διάφορα σχόλια που ακούς. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, καθώς δεν έχουν τα πάντα εσένα ως στόχο, έτσι; Αν κάποιος σου επισημάνει κάποια λάθη που έχεις κάνει, τότε μην το πάρεις ως υπόδειξη αυτό, αλλά ως μία απλή επισήμανση.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα πάρε αποστάσεις από τα γεγονότα, άφησέ τα να εξελιχθούν από μόνα τους κι εσύ απλά go with the flow! Γενικά να σου θυμίσω πως πρέπει να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση. Οπότε κάνε τις ανάλογες κινήσεις. Σε εμπιστεύομαι! Εστίασε μόνο στα θετικά. Μπορείς να αφεθείς στο φλερτ και στις όμορφες συζητήσεις που προκύπτουν.

DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες και μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη για τα παρασκηνιακά σκηνικά που φτάνουν στα αυτιά σου. Όποιος θέλει να κινείται κατά αυτόν τον ύπουλο τρόπο, πρόβλημά του! Εσύ τι ασχολείσαι; Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου. Παράλληλα, μην αφήσεις τίποτα να χαλάσει την καλή διάθεση που έχεις.

