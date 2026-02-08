Μεντιλίμπαρ: «Είναι πολύ μικρή η διαφορά στην κορυφή»

Στην καλή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League, με τον Βάσκο τεχνικό να επισημαίνει πως όλες οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, παραμένουν πολύ κοντά στη βαθμολογία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, μέχρι το 7ο λεπτό που ήρθε το γκολ από δικό μας λάθος. Από ένα λάθος οριακά πέρασε η μπάλα μέσα από το τέρμα μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να απειλήσουμε όμως ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή αμυντική παρουσία. Πιο πολύ τον ενδιέφερε η άμυνά του παρά το να βάλει δεύτερο γκολ και έτσι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και χάσαμε το παιχνίδι.

Είναι πολύ μικρή η βαθμολογική διαφορά, είτε είναι υπέρ σου είτε κατά σου. Όλοι έχουμε περάσει από την πρώτη θέση και όλοι την έχουμε χάσει και πιστεύω αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος».