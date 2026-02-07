Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.
- Ανοιξη μέσα στον χειμώνα - Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες
- Αποσύρεται διαφήμιση σοκολάτας έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας
- Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
- Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Εννέα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας της 7χρονης κόρης της εντοπίστηκαν στο κινητό της 38χρονης που συνελήφθη στον Βόλο.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της και όταν το άνοιξε για να δει σε ποιον ανήκει, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικη και το παρέδωσε αμέσως στην ΕΛ.ΑΣ.
Στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκε η κάτοχος της συσκευής από τους αστυνομικούς, εκδόθηκε από σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και πραγματοποιήθηκε έρευνα και στη συσκευή βρέθηκαν εννέα φωτογραφίες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της.
«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου»
«Ήρθα σε επαφή με τον γαμπρό μου, έμαθα και έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Θα πάω το απόγευμα να τη δω. Δεν μου έχει πει λεπτομέρειες, τα έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη, έτσι μου είπε. Εμείς έχουμε βγάλει φωτογραφίες και έχουμε στείλει στη γιατρό, να δει σημάδια, να δει οτιδήποτε που χρειάζεται. Μου είπε ότι είναι από την Πέμπτη, έχει συλληφθεί. Κι εγώ το μαθαίνω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ γιατί το έμαθα τελευταία στιγμή. Εντάξει δεν έχουμε και τόσο ιδιαίτερες σχέσεις αλλά αδερφή μου είναι προς Θεού», λέει ο αδερφός της κατηγορούμενης στο MEGA.
Όπως σημειώνει:
«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ… Και στην αρχή όταν με πήρατε, να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήτανε καμία απάτη. Εγώ να το πω αλλιώς: αν ήταν προϊόν παιδικής πορνογραφίας θα ήταν μόνο 7 φωτογραφίες; Δεν θα υπήρχαν εκατοντάδες;».
- Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
- Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0: Εδραίωση στις θέσεις του Champions League, με 4η σερί νίκη!
- Καθίζηση στην Πατρών – Τριπόλεως στο ύψος της Δίβρης
- Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Μονακό – Τι ισχύει για τον Βασίλη Σπανούλη
- Ανοιξη μέσα στον χειμώνα – Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος φέρνει υψηλές θερμοκρασίες
- Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
- Βρετανία: Στέλνει F-35 στην Κύπρο εν μέσω έντασης ΗΠΑ – Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις