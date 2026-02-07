Εννέα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας της 7χρονης κόρης της, εντοπίστηκαν στο κινητό της 38χρονης που συνελήφθη χθες στον Βόλο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της και όταν το άνοιξε για να δει σε ποιον ανήκει, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικη και το παρέδωσε αμέσως στην ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκε η κάτοχος της συσκευής από τους αστυνομικούς, εκδόθηκε από σχετικό Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην συσκευή, βρέθηκαν εννέα φωτογραφίες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης της ανήλικης κόρης της.

Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι της 38χρονης, όπου βρέθηκαν σε διαφορετική συσκευή κινητής τηλεφωνίας οι φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης, αποθηκευμένες σε cloud server και συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Στον εισαγγελέα η μητέρα

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες 38χρονη γυναίκα μητέρα τριών ανήλικων παιδιών φέρεται να συνελήφθη από αστυνομικούς έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία είχε κινητοποιήσει τις αρχές εδώ και καιρό.