HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα μυστικό αποκαλύπτεται
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA. Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 17.20, στο MEGA.
- Αγωνία για 59χρονο που αγνοείται - Ήθελε να πάει με τα πόδια από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο
- Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας
- Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
- «Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία στη Χίο
Ένα μεγάλο μυστικό φέρνει τα πάνω-κάτω στο νέο επεισόδιο του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.
Το αποτέλεσμα ενός DNA τεστ θα προκαλέσει αναστάτωση σε όλους τους ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA». Έπειτα από μια βραδιά με αλκοόλ, η Ντίνα και ο Φίλιππος έρχονται αναπάντεχα κοντά.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA
Η Νούλη, επηρεασμένη από μια ταινία, αποφασίζει να αναζητήσει τις ρίζες της στο βαθύ παρελθόν. Ανακαλύπτει την πλατφόρμα «Το Δέντρο της Ζωής Project», η οποία υπόσχεται τον εντοπισμό προγόνων μέσω ανάλυσης DNA, και εξαπολύει ένα ανελέητο κυνηγητό προκειμένου να συλλέξει δείγματα από όλους – ακόμα και από τον Θεμιστοκλή. Ο Χάρι, ωστόσο, προβάλλει σθεναρή αντίσταση. Στο μεταξύ, η Λαμπρινή ενθουσιάζεται με την ιδέα, παρασύροντας τον Παντελή και τον Ηλία να κάνουν και αυτοί το τεστ. Τα αποτελέσματα θα τους σοκάρουν όλους σε τέτοιο βαθμό, που ο Φίλιππος και η Ντίνα αναζητούν παρηγοριά στο αλκοόλ, οδηγώντας τη νύχτα τους σε μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή…
Guest επεισοδίου: Λένα Πετροπούλου
Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
#Hotελ
- HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα μυστικό αποκαλύπτεται
- Άκης Πετρετζίκης: Σοβαρό ατύχημα για τον γνωστό σεφ – «Ο πόνος είναι αφόρητος»
- Στα ύψη το πρόστιμο για όποιον δεν έχει εισιτήριο – Τι άλλο προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τα Μέσα Μεταφοράς
- Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
- Φως στο Τούνελ: Μυστηριώδεις υποθέσεις και στοιχεία που σοκάρουν
- Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
- Κρήτη: Αγωνία για 59χρονο που αγνοείται – Ήθελε να πάει με τα πόδια από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο
- Ο Τραμπ ξαναχτύπησε: Εμφάνισε σε βίντεο το ζεύγος Ομπάμα σαν πίθηκους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις