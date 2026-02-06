Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα μυστικό αποκαλύπτεται
Media 06 Φεβρουαρίου 2026, 11:49

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα μυστικό αποκαλύπτεται

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA. Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 17.20, στο MEGA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ένα μεγάλο μυστικό φέρνει τα πάνω-κάτω στο νέο επεισόδιο του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.

Το αποτέλεσμα ενός DNA τεστ θα προκαλέσει αναστάτωση σε όλους τους ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA». Έπειτα από μια βραδιά με αλκοόλ, η Ντίνα και ο Φίλιππος έρχονται αναπάντεχα κοντά.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA

Η Νούλη, επηρεασμένη από μια ταινία, αποφασίζει να αναζητήσει τις ρίζες της στο βαθύ παρελθόν. Ανακαλύπτει την πλατφόρμα «Το Δέντρο της Ζωής Project», η οποία υπόσχεται τον εντοπισμό προγόνων μέσω ανάλυσης DNA, και εξαπολύει ένα ανελέητο κυνηγητό προκειμένου να συλλέξει δείγματα από όλους – ακόμα και από τον Θεμιστοκλή. Ο Χάρι, ωστόσο, προβάλλει σθεναρή αντίσταση. Στο μεταξύ, η Λαμπρινή ενθουσιάζεται με την ιδέα, παρασύροντας τον Παντελή και τον Ηλία να κάνουν και αυτοί το τεστ. Τα αποτελέσματα θα τους σοκάρουν όλους σε τέτοιο βαθμό, που ο Φίλιππος και η Ντίνα αναζητούν παρηγοριά στο αλκοόλ, οδηγώντας τη νύχτα τους σε μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή…

Guest επεισοδίου: Λένα Πετροπούλου

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

#Hotελ

World
UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Media
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Λάδι στη φωτιά 06.02.26

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

Το να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης -ένας στρατός εκατοντάδων χιλιάδων- τρομοκρατική οργάνωση, κάνει απλά τα πράγματα πολύ χειρότερα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
Euroleague 06.02.26

Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»

Σε... κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού πέρα από τις πέντε σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται και προ των πυλών απεργίας λόγω καθυστερημένων πληρωμών...

Σύνταξη
Χίος: «Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία
Ποιο είναι το πρωτόκολλο 06.02.26

«Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία στη Χίο

«Δεν γίνεται σε ένα περιστατικό με νεκρούς, τραυματίες και αποβολές να σπεύδει οποιοσδήποτε να μοιράζει συγχαρητήρια», είπε ο ναύαρχος του Λιμενικού εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας, Νίκος Σπανός

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Το αίτημα 06.02.26

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα - Ποιος είναι, ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Φιορεντίνα ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ και ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στην Παρασκευή (6/2) προκειμένου να υπογράψει στους «κίτρινους».

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Live η ενημέρωση Κικίλια από τη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει για την τραγωδία στη Χίο - «Μόνες υπεύθυνες να κρίνουν είναι οι δικαστικές αρχές»

Το ναυάγιο στη Χίο κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους - Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνει τη Βουλή

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)

Σαν άλλος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφράγισε οριστικά την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς, ανακοινώνοντας τη... δραματικά, με απόσπασμα από τον Λύκο της Wall Street.

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Υπομονή και προσοχή 06.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή - Τα σημεία και οι ώρες

Δείτε πού και πώς θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά περιοχή - Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος

Σύνταξη
Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν δύσκολα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς στο NBA, αλλά ανησυχούν αφού είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Σύνταξη
«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
Πολιτική 06.02.26

«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με ροή πληροφοριών προς την Κίνα φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο της Αθήνας εδώ και καιρό, για μηδενική ανοχή μιλούν ανώτατες πηγές, ενώ ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Πόλο γυναικών 06.02.26

Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Έλενα Ξενάκη συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο της Πορτογαλίας, στο οποίο η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
