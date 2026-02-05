Πάτρα: Θα διακινούσαν κοκαΐνη και ecstasy την περίοδο του Καρναβαλιού – Συνελήφθησαν δύο άτομα
Αναζητείται ο αρχηγός της συμμορίας που ετοιμαζόταν να διακινήσει ποσότητες ναρκωτικά στο Καρναβάλι στην Πάτρα
Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο αλλοδαποί (άνδρας, γυναίκα), ενώ αναζητείται για να συλληφθεί ακόμα ένας αλλοδαπός άνδρας, μέλος της συμμορίας.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.
Για το καρναβάλι
Σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες είναι ένα ζευγάρι Αλβανών και όπως παραδέχθηκαν τα ναρκωτικά θα τα διακινούσαν την περίοδο του Καρναβαλιού στην Πάτρα.
Το τρίτο άτομο που αναζητείται φέρεται να είναι ο αρχηγός της σπείρας.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς σε δυο οικίες που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι ως χώρους αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -285,2 γραμμάρια κοκαΐνης
- -910- γραμμάρια κάνναβης
- -130- ναρκωτικά δισκία
- -560- ευρώ
- -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές και
- -1- κινητό τηλέφωνο
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκε όχημα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.
