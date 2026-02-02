Δέμα με ναρκωτικές ουσίες ξεβράστηκε σε παραλία της Ιεράπετρας.

Πληροφορίες του patris.gr αναφέρουν ότι χθες το μεσημέρι, την ώρα που οι νοτιάδες σήκωναν τα πάντα στον αέρα και η θάλασσα λυσσομανούσε, τρεις κάτοικοι της Ιεράπετρας βρέθηκαν σε συγκεκριμένη παραλία της περιοχής. Εκεί, την προσοχή τους τράβηξε ένα δέμα που επέπλεε στη θάλασσα και ήταν αεροστεγώς κλεισμένο.

Όταν το έβγαλαν στην ακτή και το άνοιξαν, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν σακουλάκια με λευκή σκόνη. Οι ίδιοι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν περί τίνος επρόκειτο και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι πρόκειται για κοκαΐνη, ωστόσο τις οριστικές απαντήσεις θα δώσει το Χημείο του Κράτους, όπου και θα αποσταλεί το υλικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για περίπου ένα κιλό της συγκεκριμένης ουσίας, ενώ οι άνθρωποι που το συσκεύασαν είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να μην εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό του δέματος.

Αυτό που διερευνάται είναι το ενδεχόμενο το δέμα να ρίχτηκε στη θάλασσα από άτομα που φοβήθηκαν ενδεχόμενο έλεγχο και τη σύλληψή τους. Σε κάθε περίπτωση, το «ταξίδι» του δέματος, όπως επισημαίνουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., εφόσον τελικά πρόκειται για ναρκωτικές ουσίες, αναδεικνύει τις παράνομες συναλλαγές που πραγματοποιούνται δια θαλάσσης και τον τρόπο με τον οποίο τα ναρκωτικά φτάνουν στην Κρήτη.

Το δέμα θα ελεγχθεί στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού.