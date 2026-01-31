Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Βίντεο από τη στιγμή που «μυστικός» αστυνομικός υποδυόμενος τον πελάτη της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το σημείο δράσης τους ήταν κοντά στις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημιούπολης και συγκεκριμένα σε πάρκο.

Ο αστυνομικός, με κρυφή κάμερα, πηγαίνει στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών όπου όπως φαίνεται προσεγγίζει τον 49χρονο «πωλητή» και ο οποίος του πούλησε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα, ηλικίας 49, 36, 27 και 22 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν drone και μικροκάμερες, οι κατηγορούμενοι, οι κατηγορούμενοι δρουσαν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας 27χρονος, ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της ημέρας επισκεπτόταν το σημείο όπου η σπειρα διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες, επιτηρώντας – εποπτεύοντας την διαδικασία των αγοραπωλησιών, ενώ φέρεται να πραγματοποιούσε και έλεγχο σχετικά με το απόθεμα των προς πώληση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παραλάμβανε τα κέρδη και προμήθευε τον 49χρονο.

Ένας 36χρονος και ένας 22χρονος είχαν ως ρόλο τον επιμερισμό των υπό διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάθεση αυτών στον 49χρονο ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παραλάμβαναν κατ΄ εντολή του 27χρονου τα κέρδη.

Ο 49χρονος είχε τον ρόλο του «πωλητή» των ναρκωτικών.

Δείτε το βίντεο