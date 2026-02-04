Αναβαθμίζεται κτιριακά το Παλαιό Λιμεναρχείο της Μυτιλήνης
Συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επισκευής του Παλαιού Λιμεναρχείου, στην πλατεία Σαπφούς, όπου πραγματοποίησε αυτοψία ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, συνοδευόμενος από την επιβλέπουσα Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Κωνσταντίνα Συριανού.
Οι εργασίες ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο και στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται επισκευή και αναβάθμιση εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Πληροφόρησης και Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Μυτιλήνης, καθώς επίσης και ως χώρος εκθέσεων και άλλων μικρών εκδηλώσεων και δράσεων στον όροφο του κτιρίου, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.
Το ιστορικό αυτό κτίριο του για τον Δήμο Μυτιλήνης σε λίγο καιρό θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το κέντρο της πόλης ως το επίκεντρο κοινωνικών-εκπαιδευτικών εκδηλώσεων μεταξύ άλλων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα είναι γνωστά το κτίριο έχει κατασκευαστεί εδώ και πάνω από ένα αιώνα. Συγκεκριμένα το έτος κατασκευής του προσδιορίζεται το 1903.
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Μυτιλήνης
