Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά. Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος
Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Σίνδου όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με Ι.Χ., κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ο 17χρονος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, ενώ οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει αυτού του είδους η άδεια οδήγησης σε όσους είναι κάτω των 18 ετών.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 17χρονος επιβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Προανάκριση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.
