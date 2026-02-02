Τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας: Τούμπαρε νταλίκα – ψυγείο
Καλά στην υγεία του ο οδηγός - Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα στο 117ο χλμ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiareport, νταλίκα – ψυγείο που μετέφερε εσπεριδοειδή, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ρεύμα προς Λαμία και βρέθηκε εκτός δρόμου όπου και ανετράπη.
Το ευτύχημα είναι ότι ο Έλληνας οδηγός της δεν τραυματίστηκε και το τροχαίο περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.
Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.
