Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Κηφισός κρατά και σήμερα την… πρωτιά στην ταλαιπωρία, την ώρα που η Αττική είναι για δεύτερη ημέρα χωρίς ταξί λόγω της απεργίας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα καταγράφονται στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στην Πέτρου Ράλλη, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, στην Αμαλίας, στη Βεϊκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Ποσειδώνος και στη Λ. Σχιστού.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Παράλληλα, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/J9cyHOm5Ma — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 4, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ποσειδώνος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος σήμερα, Τετάρτη και αύριο, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Α’ Φάση).

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, από τις 10.00΄ έως τις 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:

Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.