Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
- Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού
- Τεράστια πυρκαγιά στις Φιλιππίνες – Στάχτη 1.000 σπίτια
- HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
- Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και άνοδος της θερμοκρασίας – Καταιγίδες στο Ιόνιο και χιόνια στα ορεινά
Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Κηφισός κρατά και σήμερα την… πρωτιά στην ταλαιπωρία, την ώρα που η Αττική είναι για δεύτερη ημέρα χωρίς ταξί λόγω της απεργίας.
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Προβλήματα καταγράφονται στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στην Πέτρου Ράλλη, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, στην Αμαλίας, στη Βεϊκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Ποσειδώνος και στη Λ. Σχιστού.
Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Παράλληλα, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/J9cyHOm5Ma
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 4, 2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ποσειδώνος
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος σήμερα, Τετάρτη και αύριο, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Α’ Φάση).
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, από τις 10.00΄ έως τις 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:
Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.
- Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο και τραβούσε βίντεο
- Συγκλόνισε ο Γκουαρδιόλα για ICE, Γάζα και Ουκρανία: «Αν πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες για μια ιδέα, θα αντισταθώ» (vids)
- Οι Αθώοι: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής του MEGA
- Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
- ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
- «O Σκαλόνι σκέφτεται τον Σαντιάγκο Έσε για την εθνική Αργεντινής»
- Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού
- Όλο και πιο κοντά η απαγόρευση των social media σε ανηλίκους – Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις