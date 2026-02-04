Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Δεμένα παραμένουν τα πλοία σήμερα, Τετάρτη, στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ιόνιο.

Άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο μέχρι σήμερα το βράδυ

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, τα πλοία δεν θα πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30, καθώς και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία για νεώτερη ενημέρωση σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων.

Καιρός: Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ (πορτοκαλί προειδοποίηση), πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Επίσης, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).