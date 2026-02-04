Ιράν: Συνελήφθη ο σεναριογράφος του οσκαρικού «It Was Just an Accident» – Κατηγόρησε τον Αλί Χαμενεΐ

Ένας από τους σεναριογράφους της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας του σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, «It Was Just an Accident», συνελήφθη στην Τεχεράνη λίγες εβδομάδες πριν από την απονομή των Όσκαρ, μετά την υπογραφή δήλωσης που καταδίκαζε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, για την πρόσφατη αιματοχυσία στη χώρα.

Ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Μεχντί Μαχμουντιάν συνελήφθη το Σάββατο μετά την προσθήκη του ονόματός του σε μια δήλωση που ανέφερε ότι «η κύρια ευθύνη για αυτές τις φρικαλεότητες βαρύνει τον Αλί Χαμενεΐ, τον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και την καταπιεστική δομή του καθεστώτος».

Δύο ακόμη από τους 17 υπογράφοντες, η Βίντα Ραμπάνι και ο Αμπντουλάχ Μομενί, έχουν επίσης συλληφθεί. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους συλληφθέντες.

Ο Χρυσός Φοίνικας

Η ταινία «It Was Just an Accident», που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2025, είναι υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους και καλύτερου σεναρίου στις 15 Μαρτίου.

Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα Ιρανών πρώην πολιτικών κρατουμένων που αγωνίζονται με το δίλημμα αν πρέπει να εκδικηθούν έναν άνδρα που πιστεύουν ότι τους βασάνισε στη φυλακή.

Ο Μαχμούντιαν είναι κυρίως γνωστός ως δημοσιογράφος και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γνώρισε τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον βετεράνο δημιουργό Τζαφάρ Παναχί, στη φυλακή.

Σε δήλωση που έκανε με την εφημερίδα Guardian, ο Παναχί εξήρε την «ήρεμη συμπεριφορά», την «ευγενική διαγωγή» και το «σπάνιο αίσθημα ευθύνης προς τους άλλους» του Μαχμούντιαν.

«Κάθε φορά που έφτανε ένας νέος κρατούμενος, ο Μεχντί προσπαθούσε να του παρέχει τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και, το πιο σημαντικό, να τον καθησυχάσει» είπε ο Παναχί. «Έγινε ένας σιωπηλός πυλώνας μέσα στη φυλακή – κάποιος που οι κρατούμενοι όλων των πεποιθήσεων και καταγωγών εμπιστεύονταν και του εκμυστηρεύονταν τα πάντα».

«Ο Μεχντί Μαχμουντιάν δεν είναι απλώς ένας ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένας κρατούμενος συνείδησης» είπε ο Παναχί. «Είναι μάρτυρας, ακροατής και μια σπάνια ηθική παρουσία… η απουσία του οποίου γίνεται αμέσως αισθητή, τόσο μέσα στα τείχη της φυλακής όσο και έξω από αυτά»

Μια ηθική παρουσία

Μετά την αποφυλάκιση του Μαχμουντιάν, ο Παναχί τον προσκάλεσε να βελτιώσει τους διαλόγους του σεναρίου, αξιοποιώντας την εννιάχρονη εμπειρία του πίσω από τα σίδερα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου ξέσπασαν σε όλη τη χώρα μεγάλες διαμαρτυρίες κατά του τρόπου με τον οποίο το καθεστώς χειρίζεται την επιδεινούμενη οικονομική κρίση του Ιράν. Το καθεστώς αντέδρασε με διακοπή του διαδικτύου και σκληρές καταστολές.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών στο Ιράν, που ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Μαρτύρων, είναι 3.117, συμπεριλαμβανομένων των μελών των υπηρεσιών ασφαλείας. Ωστόσο, δίκτυα ιατρών εντός και εκτός της χώρας εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να υπερβαίνει τους 30.000.

*Με στοιχεία από theguardian.com