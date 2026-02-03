Διπλωματικό επεισόδιο στα Grammys – Εξοργισμένη η Κίνα με τη βράβευση του Δαλάι Λάμα – «Λύκος με ράσο»

Ο 90χρονος πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ που ζει εξόριστος στην Ινδία εδώ και δεκαετίες, κατέκτησε το πρώτο βραβείο Grammy της μακράς πορείας του.

Η βράβευση αφορά την κατηγορία spoken word album [αφήγησης και εξιστόρησης] για το audiobook με τίτλο Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama [Διαλογισμοί: Οι στοχασμοί της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα].

Σε μια λιτή αλλά συγκινητική δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος αποδέχθηκε την τιμή με ταπεινότητα, τονίζοντας πως το βραβείο «αντανακλά την ανάγκη για συμπόνια και την ενότητα της ανθρωπότητας, αξίες που πρεσβεύει σε όλη του τη ζωή».

Ωστόσο, η λάμψη της τελετής στο Λος Άντζελες επισκιάστηκε γρήγορα από τις οργισμένες αντιδράσεις της κινεζικής κυβέρνησης.

Η αντίδραση της Κίνας ήταν άμεση και ακολουθεί την πάγια σκληρή γραμμή της απέναντι στον Θιβετιανό ηγέτη.

Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω του εκπροσώπου του Λιν Τζιάν, χαρακτήρισε τη βράβευση ως μια προσπάθεια πολιτικής προβοκάτσιας.

«Είναι γνωστό ότι ο 14ος Δαλάι Λάμα δεν είναι απλώς μια θρησκευτική προσωπικότητα, αλλά ένας πολιτικός εξόριστος που εμπλέκεται σε αντι-κινεζικές αυτονομιστικές δραστηριότητες υπό το πρόσχημα της θρησκείας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Λιν Τζιάν. «Αντιτιθέμεθα σθεναρά στο να χρησιμοποιείται το βραβείο ως εργαλείο αντι-κινεζικής πολιτικής χειραγώγησης», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο, που θεωρεί τον Δαλάι Λάμα επικίνδυνο αυτονομιστή και επαναστάτη, κατηγόρησε τους διοργανωτές ότι «χρησιμοποιούν τις τέχνες ως εργαλείο για την υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας» αναφέρει το AFP.

Η ρητορική του Πεκίνου παραμένει αιχμηρή, με επίσημα χείλη να τον περιγράφουν συχνά ως «λύκο με ράσο μοναχού», αμφισβητώντας το ειρηνικό υπόβαθρο των μηνυμάτων του

Το βραβευμένο άλμπουμ είναι μια καλλιτεχνική σύμπραξη υψηλών προδιαγραφών. Συμμετέχουν ο κορυφαίος Ινδός μουσικός Αμτζάντ Αλί Καν με τους γιους του, καθώς και διεθνείς καλλιτέχνες όπως η Μάγκι Ρότζερς και ο Ρούφους Γουέινραϊτ.

Μέσα από το άλμπουμ, ο Δαλάι Λάμα απευθύνεται στα οκτώ δισεκατομμύρια των κατοίκων του πλανήτη, μιλώντας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εσωτερική γαλήνη.

Η διάκριση αυτή έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από κορυφαίες τιμές, όπως το Νόμπελ Ειρήνης, το χρυσό μετάλλιο του Κογκρέσου και το βραβείο Γκάντι, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του στη διεθνή σκηνή.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο 14ος Δαλάι Λάμα εμφανίζεται αισιόδοξος για τη μακροζωία του, όμως η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της διαδοχής του.

Οι Θιβετιανοί εκφράζουν φόβους ότι μετά τον θάνατό του, η Κίνα θα επιχειρήσει να επιβάλει έναν δικό της εκλεκτό διάδοχο για να ελέγξει πλήρως την περιοχή του Θιβέτ.

Από την πλευρά του, ο Δαλάι Λάμα έχει ξεκαθαρίσει πως η διαδικασία της μετενσάρκωσής του αφορά αποκλειστικά τον στενό κύκλο των μοναχών του και καμία πολιτική εξουσία δεν έχει το δικαίωμα παρέμβασης σε μια παράδοση αιώνων.

Στην κεντρική φωτό ο Δαλάι Λάμα στην εμφάνιση του στο μουσικό φεστιβάλ του Glastonbury μαζί με την Πάτι Σμιθ στα 80α γενέθλια του το 2015.