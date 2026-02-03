Η Chappell Roan γελάει με τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνιση του «γυμνού στήθους» στα Grammy 2026
Η Chappell Roan απαντάει στα σχόλια για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Grammy με μια θρυλική δημιουργία του Mugler.
Η 27χρονη ερμηνεύτρια του «Hot to Go», Chappell Roan, έκανε μια αξέχαστη είσοδο στη φετινή τελετή των Grammy, όπου έφτασε στο κόκκινο χαλί με ένα φόρεμα trompe l’oeil του Mugler, το οποίο αποτελείτο από ένα μπούστο σε χρώμα δέρματος με ψεύτικα piercing στις θηλές και περίπλοκα τατουάζ.
Η ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία, η οποία καλυπτόταν με διαφανές μπορντό ύφασμα από τα ψεύτικα piercing μέχρι το πάτωμα και συνοδευόταν από μια ασορτί κάπα, ήταν εμπνευσμένη από ένα σχέδιο της συλλογής υψηλής ραπτικής «Jeu de Paume» του Thierry Mugler για την άνοιξη του 1998.
Ελεύθερη βούληση
Μετά την άφιξη της Roan, το φόρεμα έγινε γρήγορα ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης του φετινού κόκκινου χαλιού και της τελετής της μουσικής. Η Roan, ωστόσο, δεν ενοχλήθηκε διόλου από όλη αυτή την αναστάτωση.
«Γελάω γιατί δεν νομίζω ότι αυτό το ντύσιμο είναι τόσο εξωφρενικό» σχολίασε η νικήτρια των περσινών Grammy στο Instagram σε μια ανάρτηση με φωτογραφίες της εμφάνισής της την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.
«Το look είναι πραγματικά τόσο μοναδικό και παράξενο» συνέχισε η Roan, προσθέτοντας: «Σας προτείνω να ασκήσετε την ελεύθερη βούλησή σας, είναι πραγματικά διασκεδαστικό και αρκετά ανόητο. Ευχαριστώ που με καλέσατε @grammys και όλους όσους με ψήφισαν!!».
«Οι δισκογραφικές εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίζουν τους καλλιτέχνες τους ως πολύτιμους υπαλλήλους, προσφέροντάς τους έναν αξιοπρεπή μισθό, ιατροφαρμακευτική ασφάλιση και προστασία»
Αξιοπρεπές μισθός και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Η Roan ολοκλήρωσε το look της στα Grammy, το οποίο επιμελήθηκε η μακροχρόνια στιλίστριά της Genesis Webb, με χρυσά κοσμήματα από την Buccellati.
Αν και η Roan δεν κέρδισε τα βραβεία Grammy για τα οποία ήταν υποψήφια φέτος με το «The Subway», πέρυσι κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Roan υπερασπίστηκε τους καλλιτέχνες, λέγοντας στο ακροατήριο: «Δισκογραφικές, εμείς σας εμπιστευόμαστε, αλλά εσείς μας εμπιστεύεστε;»
«Είπα στον εαυτό μου ότι αν ποτέ κέρδιζα ένα Grammy και βρισκόμουν εδώ μπροστά στους πιο ισχυρούς ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, θα ζητούσα από τις δισκογραφικές εταιρείες που κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια από τους καλλιτέχνες να προσφέρουν έναν αξιοπρεπές μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ειδικά στους αναδυόμενους καλλιτέχνες», είπε η Roan στην ομιλία της, προσθέτοντας:
«Οι δισκογραφικές εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίζουν τους καλλιτέχνες τους ως πολύτιμους υπαλλήλους, προσφέροντάς τους έναν αξιοπρεπή μισθό, ιατροφαρμακευτική ασφάλιση και προστασία».
*Με στοιχεία από people.com
