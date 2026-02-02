magazin
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Grammy 2026 κι αυτοέκφραση – Οι εμφανίσεις που άρεσαν και οι δύο που δυσαρέστησαν
Live in Style 02 Φεβρουαρίου 2026, 12:00

Το κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy ήταν πάντα η πιο διασκεδαστική και στιλιστικά ριψοκίνδυνη σκηνή της σεζόν των βραβείων.

Έφη Αλεβίζου
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Πολύ πριν τα κόκκινα χαλιά γίνουν υπερβολικά οργανωμένες εκδηλώσεις προώθησης εμπορικών σημάτων, τα Grammy ενθάρρυναν την τόλμη, τον πειραματισμό και την προσωπικότητα. Μερικοί από τους πραγματικούς ακρογωνιαίους λίθους της ατρόμητης ιστορίας της μόδας κυμαίνονται από την Cher και τη Lady Gaga έως τη Grace Jones και την Cardi B, για να αναφέρουμε μόνο μερικές.

Η Cher έθεσε τον τόνο στη δεκαετία του 1970, χρησιμοποιώντας το χαλί ως πλατφόρμα για πολιτιστικό διάλογο, φορώντας τα περίφημα «ελάχιστα φορέματα» που σχεδίασε ο μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης της Bob Mackie.

Στη δεκαετία του ’80, η Grace Jones το μετέτρεψε σε performance art, με γλυπτά δερμάτινα ρούχα και ένα υπερβολικό καπέλο. Η Lady Gaga άφησε το στίγμα της με αξέχαστες στιγμές: στα Grammy του 2010 φόρεσε ένα Space Age Armani Privé με κρύσταλλα και εμπνευσμένο από την origami couture, και το 2011 έφτασε μέσα σε ένα γιγάντιο αυγό πριν «εκκολαφθεί» σε λατέξ — θεατρική και πολύ «Mother Monster».

Η Cher έθεσε τον τόνο στη δεκαετία του 1970, χρησιμοποιώντας το χαλί ως πλατφόρμα για πολιτιστικό διάλογο, φορώντας τα περίφημα «ελάχιστα φορέματα» που σχεδίασε ο μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης της Bob Mackie

Τόλμη, προσωπικότητα και ρίσκο

Το πράσινο φόρεμα Versace της Jennifer Lopez το 2000 άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι διασημότητες, η μόδα και το διαδίκτυο αλληλεπιδρούν. Το 2001, οι Destiny’s Child εμφανίστηκαν με ταιριαστά χρυσά φορέματα Versace, δείχνοντας πόσο σέξι μπορεί να είναι το συντονισμένο στάιλινγκ μιας ομάδας, ανεβάζοντας το branding της ομάδας σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η Cardi B ενίσχυσε την όρεξη των Grammy για μόδα με vintage Mugler couture, μαργαριτάρια και μια δραματική γλυπτική σιλουέτα στην τελετή απονομής των βραβείων του 2019 — ανεβάζοντας τον πήχη σε ένα επίπεδο όπου η γνώση της μόδας και η vintage ενδυμασία είναι βασικά στοιχεία της εξίσωσης. Αυτές οι στιγμές έδειξαν πώς το κόκκινο χαλί ανταμείβει πάντα την τόλμη, την προσωπικότητα και το ρίσκο.

Δείτε ένα βίντεο με εμφανίσεις από τα Grammy 2026

YouTube thumbnail

«Πολύ Grammys red carpet»

Αυτό που κάνει κάποιον να είναι ο καλύτερα ντυμένος στα Grammy δεν είναι η κομψότητα ή η φινέτσα. Σε αντίθεση με άλλες τελετές απονομής βραβείων, σε αυτό το κόκκινο χαλί το σημαντικότερο είναι η αυτοέκφραση και η ατομικότητα.

Οι καλύτερες εμφανίσεις έχουν προσωπικότητα, έντονη αίσθηση του εαυτού και σαφή σύνδεση με τον καλλιτέχνη, τη μουσική του ή ακόμα και το mood board ενός άλμπουμ. Η δραματικότητα και η ενεργητικότητα ανταμείβονται, αλλά η εκτέλεση εξακολουθεί να έχει σημασία. Ένα ακατάστατο, κακοφτιαγμένο ή κακοστημένο ντύσιμο μπορεί να καταστρέψει ακόμα και την καλύτερη ιδέα. Στις επιδείξεις μόδας, οι ειδικοί συχνά χαρακτηρίζουν ένα look ή μια συλλογή ως «πολύ Grammys red carpet», επειδή το concept, η ταυτότητα και το νόημα είναι ήδη ενσωματωμένα στη μόδα.

Αυτά που κατατάσσονται στα χειρότερα ντυσίματα είναι συνήθως ρούχα που στερούνται αυθεντικότητας. Αν φαίνεται ότι ο καλλιτέχνης παίζει με τα ρούχα αντί να εκφράζει τον δημιουργικό του εαυτό, συνήθως αποτυγχάνει.

Τα ασφαλή, γενικά ή υπερβολικά επιμελημένα σύνολα αποτυγχάνουν, και η τόλμη χωρίς δεξιότητα είναι απλώς δράμα για το δράμα. Το σημερινό κοινό είναι πολύ πιο ενημερωμένο και συντονισμένο από ποτέ και μπορεί να εντοπίσει ένα κακό ντύσιμο από χιλιόμετρα μακριά.

Οι εμφανίσεις των Grammy 2026 που άρεσαν

H Hailey Bieber με Alaïa REUTERS/Mario Anzuoni

Η Lady Gaga με Matières Fécales REUTERS/Mario Anzuoni

Sombr in Valentino REUTERS/Mario Anzuoni

Chappell Roan με Mugler REUTERS/Mario Anzuoni

Bad Bunny με Schiaparelli REUTERS/Mario Anzuoni

Olivia Dean με Chanel REUTERS/Mario Anzuoni

Tyla με vintage DSquared2  REUTERS/Mario Anzuoni

Yoonchae Jeong, Megan Skiendiel, Lara Raj, Manon Bannerman, Sophia Laforteza and Daniela Avanzini of KATSEYE με Ludovic de Saint Sernin / REUTERS/Mario Anzuoni

Sabrina Carpenter με Valentino and Chopard κοσμήματα  REUTERS/Mario Anzuoni

Addison Rae με Alaïa REUTERS/Mario Anzuoni

FKA twigs με Paolo Carzana REUTERS/Mario Anzuoni

Oι εμφανίσεις των Grammy 2026 που δυσαρέστησαν

Lola Young in Vivienne Westwood REUTERS/Mario Anzuoni

Heidi Klum  REUTERS/Mario Anzuoni

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη
Fizz 02.02.26

«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην απόφασή της να αφήσει την ραδιοφωνική εκπομπή.

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
«Το μυστικό» 01.02.26

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
Μπάσκετ 02.02.26

Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει

Το γιορτινό σκηνικό που στήθηκε την Κυριακή (1/2) στο κατάμεστο Nick Galis Hall, η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει πως ο Άρης είναι στον σωστό δρόμο για να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά
Παρουσία Σαμαρά 02.02.26

«Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» - Καρφιά Καραμανλή σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά

Ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα, όπου από σήμερα είναι επίτιμος δημότης, άφησε αιχμές στην γραμμή Μαξίμου τόσο αναφορικά με τα εθνικά όσο και με τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών. Η υπεράσπιση του Σαμαρά

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα
Harry Potter 02.02.26

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου παραδέχτηκε ότι τον στενοχωρούν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά Harry Potter, τονίζοντας πως το σύμπαν του Πότερ μιλά για αποδοχή και καλοσύνη.

ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
Μπάσκετ 02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

