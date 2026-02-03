Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε νωρίς τη Δευτέρα ένα ακόμη μέτωπο, αυτή τη φορά απέναντι στον κωμικό Τρέβορ Νόα, μετά από αστείο που έκανε ο τελευταίος στη σκηνή των Grammy σχετικά με τις σχέσεις του προέδρου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η αντίδραση ήταν άμεση και οξύτατη, με απειλές για αγωγή και βαρείς χαρακτηρισμούς στα social media. Όμως, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, η υπόθεση δύσκολα θα είχε συνέχεια σε δικαστικό επίπεδο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Τα βραβεία Grammy είναι τα χειρότερα, σχεδόν αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς! Το CBS είναι τυχερό που δεν έχει πια αυτό το σκουπίδι να λερώνει τα ερτζιανά του. Ο παρουσιαστής, ο Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο ο Τζίμι Κίμελ στα Όσκαρ με τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

»Ο Νόα είπε, λανθασμένα, για μένα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο Νησί του Έπσταϊν. Λάθος!!! Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο Νησί του Έπσταϊν, ούτε καν κοντά, και μέχρι τη σημερινή ψευδή και δυσφημιστική δήλωση, δεν είχα ποτέ κατηγορηθεί ότι πήγα εκεί — ούτε καν από τα Fake News Media.

»Ο Νόα, ένας απόλυτος χαμένος, καλό θα ήταν να βάλει τα γεγονότα στη σωστή τους θέση, και μάλιστα γρήγορα. Φαίνεται πως θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον φτωχό, αξιολύπητο, άταλαντο, χαζό παρουσιαστή, και να τον μηνύσουν για πολλά $. Ρωτήστε τον Μικρό Τζορτζ Σλοπαντόπουλος, και άλλους, πώς κατέληξε αυτό. Ρωτήστε και το CBS!

»Ετοιμάσου, Νόα, θα περάσω καλά μαζί σου!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ»

Συνταγματική «ασπίδα» για τη σάτιρα

Σύμφωνα με ειδικούς στο συνταγματικό δίκαιο, ο Τρέβορ Νόα —παρουσιαστής της τελετής που μεταδόθηκε από το CBS— καλύπτεται ξεκάθαρα από την Πρώτη Τροπολογία, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Όπως εξηγεί ο Τζαμίλ Τζάφερ, εκτελεστικός διευθυντής του Knight First Amendment Institute στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, έχει σημασία ότι το σχόλιο έγινε στο πλαίσιο ψυχαγωγικής εκπομπής και όχι δημοσιογραφικού ρεπορτάζ.

«Η σάτιρα και το χιούμορ έχουν ιδιαίτερη συνταγματική προστασία», υπογραμμίζει.

Το αστείο του Νόα —ότι η επιθυμία του προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία «βγάζει νόημα, αφού το νησί του Έπσταϊν δεν υπάρχει πια»— προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου. Παρότι είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος διατηρούσε κοινωνικές σχέσεις με τον Έπσταϊν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είχε επισκεφθεί ποτέ το ιδιωτικό του νησί.

Ενώ, σύμφωνα με το CNN, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σκιαγραφούν μια μακρά κοινωνική συνύπαρξη —με κοινές πτήσεις σε ιδιωτικό τζετ, εμφανίσεις σε επιδείξεις της Victoria’s Secret, κοσμικές βραδιές στο Μαρ-α-Λάγκο και δείπνα σε πολυτελή αρχοντικά του Μανχάταν— ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει τα τελευταία χρόνια να αποστασιοποιείται από τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανατριχιαστικό τύπο», δηλώνει ότι «δεν ήταν ποτέ θαυμαστής του» και υποστηρίζει πως δεν είχαν καμία επαφή για χρόνια πριν από τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, ενώ εκείνος ανέμενε τη δίκη του για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Νομικές απειλές, πολιτική πίεση και συμβιβασμοί

Ο Γκρεγκ Λουκίανοφ, επικεφαλής του Foundation for Individual Rights and Expression, είναι κατηγορηματικός: «Είναι προφανώς αστείο. Κανείς λογικός δεν το εκλαμβάνει ως πραγματικό ισχυρισμό». Υπενθυμίζει, μάλιστα, την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 1988 (υπόθεση Hustler κατά Φάλγουελ), που καθιέρωσε ευρεία προστασία της πολιτικής σάτιρας, ακόμη κι όταν είναι προσβλητική.

Παρά ταύτα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στο παρελθόν καταφέρει να αποσπάσει δαπανηρούς εξωδικαστικούς συμβιβασμούς από μεγάλους ομίλους, ακόμη και όταν οι νομικές πιθανότητες ήταν περιορισμένες. Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, είχε συμφωνήσει πέρυσι να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια, ενώ, σύμφωνα με τους NYT, αντίστοιχες επιλογές έχουν κάνει η Disney και η Meta, ζυγίζοντας το κόστος μιας μακράς δικαστικής σύγκρουσης με τον ισχυρότερο πολιτικό παράγοντα στον κόσμο.