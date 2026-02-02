Χωρίς αστικές συγκοινωνίες έχει μείνει η Γερμανία, σήμερα λόγω της πανεθνικής απεργίας των εργαζομένων στα ΜΜΜ που διεκδικούν βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των μισθών.

Το συνδικάτο Verdi, το οποίο εκπροσωπεί σχεδόν 100.000 εργαζόμενους στις μεταφορές, κήρυξε την απεργία μετά από αδιέξοδο στις συνομιλίες με δημοτικούς και κρατικούς εργοδότες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας την περασμένη εβδομάδα.

Το συνδικάτο απαιτεί μικρότερες βάρδιες, μεγαλύτερα διαλείμματα ανάπαυσης και υψηλότερους μισθούς για νυχτερινή εργασία και εργασία το Σαββατοκύριακο, ακόμη και καθώς οι πόλεις αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Η απεργία επηρεάζει περίπου 150 εταιρείες δημοτικών μεταφορών σε όλα τα 16 ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας εκτός από ένα, συμπεριλαμβανομένων του Βερολίνου, του Αμβούργου και της Βρέμης.

Σε ορισμένες πολιτείες, το συνδικάτο πιέζει επίσης για αυξήσεις μισθών περίπου 10%.

«Αν δεν απεργήσουμε για καλύτερες συνθήκες, οι θέσεις εργασίας θα παραμείνουν μη ελκυστικές, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Verdi, Αντρέας Σάκερτ, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF.

Μετρό, τραμ και λεωφορεία

Η απεργία επηρεάζει τα δρομολόγια του μετρό, των λεωφορείων και των τραμ σε όλα τα κρατίδια εκτός από την Κάτω Σαξονία.

Ωστόσο, τα κύρια και περιφερειακά τρένα εξακολουθούν να λειτουργούν.

Έχουν επίσης προγραμματιστεί διαδηλώσεις υποστήριξης της απεργίας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων του Αμβούργου και του Ζααρμπρύκεν.

Ο μεταφορικός φορέας BVG του Βερολίνου χαρακτήρισε την απεργία «δυσανάλογο» μέτρο και απηύθυνε έκκληση στον Verdi να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: AFP