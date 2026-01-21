newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026 | 16:27

Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους  είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε η ένωση μηχανοδηγών στην Ισπανία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Spotlight

Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία κάλεσε σήμερα, Τετάρτη, σε εθνική απεργία, ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, έπειτα από τρεις εκτροχιασμούς μέσα σε δύο ημέρες, που προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο μηχανοδηγών.

Άλλο ένα τρένο εκτροχιάστηκε χθες κοντά στη Βαρκελώνη στην Καταλωνία, αφού έπεσε σε τοιχίο υποστήριξης, το οποίο είχε καταρρεύσει στις ράγες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Από το δυστύχημα σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε μετά τη σύγκρουση δύο τρένων την Κυριακή κοντά στην Αδαμούθ, στη νότια επαρχία Κόρντομπα. Ένας μηχανοδηγός ήταν μεταξύ των 43 ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

Ένας τρίτος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε χθες στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρκελώνης, χωρίς να υπάρξουν θύματα, όταν ένας βράχος έπεσε στις ράγες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

Οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει για φθορές στο δίκτυο από τον Αύγουστο

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους  είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ένωση μηχανοδηγών SEMAF.

Η SEMAF είχε προειδοποιήσει την Adif, με επιστολή της τον Αύγουστο, για σοβαρές φθορές που παρατηρούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, τονίζοντας ότι λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ρεύματος προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα σε αρκετές από τις γραμμές του δικτύου υψηλής ταχύτητας.

Η απεργία είναι αποτέλεσμα «της συναισθηματικής φόρτισης των μηχανοδηγών μετά τον θάνατο δύο συναδέλφων τους αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε στο Telecinco.

Είπε ότι θα προσπαθήσει να πείσει τους μηχανοδηγούς να ακυρώσουν την απεργία τους, αφού οι δύο από τους τρεις εκτροχιασμούς προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και δεν είχαν καμία σχέση με την κατάσταση των σιδηροτροχιών.

Άλλος ένας νεκρός στην Αδαμούθ – Στους 43 οι νεκροί

Εν τω μεταξύ, τα συνεργεία διάσωσης που συμμετέχουν στις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στην Αδαμούθ εντόπισαν άλλον ένα πτώμα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 43, καθώς εισήλθαν στο δεύτερο βαγόνι του τρένου, που ανήκει στην ισπανική κρατική εταιρεία Renfe, όπου βρισκόταν και το καφέ του συρμού, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Η δημόσια υπηρεσία CID ανακοίνωσε, από την πλευρά της, ότι ένας ακόμη νεκρός, ο 43ος, εντοπίστηκε στον τόπο της καταστροφής, ενώ οι σοροί άλλων 41 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Στη διάρκεια της νύχτας είχαν χρησιμοποιήσει γερανούς για να απομακρύνουν ένα από τα τελευταία βαγόνια του τρένου που εκτροχιάστηκε, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική κοινοπραξία Iryo. Ο Πουέντε δήλωσε ότι ο χρόνος ανάμεσα στον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση ήταν μόλις εννέα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για τους μηχανοδηγούς να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πέδησης. Οι ισπανικές αρχές είχαν πει προηγουμένως πως η διαφορά ήταν 20 δευτερόλεπτα.

Μείωσαν το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελώνη

Ηχογραφήσεις  των κλήσεων ανάμεσα στον μηχανοδηγό του τρένου της Iryo και το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη υποδηλώνουν πως εκείνος και οι επιβάτες που ταξίδευαν στα πρώτα πέντε βαγόνια δεν είχαν συνειδητοποιήσει αρχικά ότι σημειώθηκε σύγκρουση με άλλο τρένο, ανέφερε ο Πουέντε. Μόνο αφού κατέβηκε από το τρένο για να το επιθεωρήσει και να δει τη ζημιά που είχαν πάθει τα τελευταία βαγόνια, έκανε άλλη μια κλήση για να ζητήσει να σταλούν ασθενοφόρα.

Η Adif ανακοίνωσε σήμερα ότι μείωσε ακόμη περισσότερο το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελώνη, αφού ένας μηχανοδηγός ανέφερε ότι οι σιδηροδρομικές ράγες είναι σε άσχημη κατάσταση  σε ένα τμήμα μήκους 78 χιλιομέτρων.

Χθες, η εταιρεία είχε δώσει εντολή στους μηχανοδηγούς να περιορίσουν την ταχύτητά τους λόγω ανησυχιών για την κατάσταση στις ράγες. Η ομάδα συντήρησης της εταιρείας εργάστηκε όλη τη νύχτα για να επιθεωρήσει τις ράγες  και διαπίστωσε τέσσερα σημεία που χρειάζονται επισκευή, ανέφερε η Adif σε ανακοίνωσή της.

Τα δυστυχήματα προκαλούν χάος για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν το τρένο από και προς τη δουλειά τους και για τους ταξιδιώτες που αναζητούν εναλλακτικές. Τα περιφερειακά τρένα στην Καταλωνία ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία τους, ώστε να επιτραπούν επιθεωρήσεις στις ράγες μετά τις πρόσφατες καταιγίδες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

World
Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ναρκοθετημένο τοπίο 21.01.26

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ανατολική Ιερουσαλήμ: Μπουλντόζες του Ισραήλ κατεδαφίζουν κτίρια στην έδρα της UNRWA
Ανατολική Ιερουσαλήμ 21.01.26

Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια της UNRWA και (για άλλη μια φορά) το διεθνές δίκαιο

Οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέλαβαν εξ εφόδου» το συγκρότημα όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κατεδάφισαν κτίρια, σε μια «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Φειδίας Παναγιώτου: Φερόμενη έρευνα σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ο ίδιος δηλώνει άγνοια
Δηλώνει άγνοια 21.01.26

Φερόμενη έρευνα κατά του Φειδία Παναγιώτου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για ενδεχόμενη «διασπάθιση χρημάτων» διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από καταγγελίες, σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Σύνταξη
Νίγηρας: Σφαγή 31 αμάχων σε επίθεση που αποδίδεται στους τζιχαντιστές
Νίγηρας 21.01.26

«31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από ανθρώπους χωρίς θεό και χωρίς νόμο»

Επίθεση σε χωριό του Νίγηρα, αποδιδόμενη στους τζιχαντιστές, είχε ως αποτέλεσμα τριάντα άνθρωποι να σφαγιαστούν σε χωράφι και ένας ακόμη να υποκύψει στα τραύματά του αργότερα σε κέντρο υγείας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Κατάσταση συναγερμού 21.01.26

Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο
Διεθνής Οικονομία 21.01.26

Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο

Μια δεκαετία ραγδαίας αύξησης των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων σε ολόκληρη την ΕΕ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και αναδιαμορφώνει τις επιλογές διαβίωσης και σταδιοδρομίας

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία
Επικαιρότητα 21.01.26

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έπεσε στο κενό ότι κι αν σκαρφίστηκε η κυβέρνηση για να στρέψει το λαό απέναντι στους αγρότες.

Σύνταξη
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία
Κολημμένοι στην οθόνη 21.01.26

Πόσες ώρες gaming την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία; Μελέτη υπολόγισε το όριο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ενασχόληση με τα videogames πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει σημαντική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

«Η επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και η υπέρβαση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί το συντομότερο εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Κυβερνοασφάλεια 21.01.26

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

Σύνταξη
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:43

Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:43

Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό

Για εκτεταμένη διαφθορά όπως αποκαλύπτει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσχηματικό διάλογο και έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα κατηγορεί η Αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Τεταμένο το κλίμα στη Βουλή.

Σύνταξη
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο