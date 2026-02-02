sports betsson
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Η συγγνώμη του Τζιάνι Ινφαντίνο για το «φτηνό αστείο»
On Field 02 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Η συγγνώμη του Τζιάνι Ινφαντίνο για το «φτηνό αστείο»

Ο πρόεδρος της FIFA μίλησε σε αγγλικό τηλεοπτικό μέσο και απολογήθηκε για όσα είχε πει για τους Βρετανούς φιλάθλους πριν από ένα μήνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο θέλησε ν’ απολογηθεί στους Βρετανούς φιλάθλους για την τοποθέτηση που είχε κάνει πριν από ένα μήνα, μια δήλωση που είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων και έφερε τον Ελβετό παράγοντα σε δυσχερή θέση.

Ο Ινφαντίνο μιλώντας για την παρουσία Βρετανών οπαδών στο Μουντιάλ του 2026, είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη διοργάνωση, το Μουντιάλ που είχε γίνει στο Κατάρ το 2022.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία, κανείς Βρετανός δεν συνελήφθη σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο», ήταν η δήλωση που είχε κάνει ο ισχυρός άνδρας της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και τα λόγια του Ινφαντίνο δεν ήχησαν καλά στα αυτιά των Βρετανών.

Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και αμέτρητα σχόλια κατά του προέδρου της FIFA, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την συγκεκριμένη δήλωση και ο Ινφαντίνο αναγκάστηκε ν’ απολογηθεί για όσα είχε πει πριν από ένα μήνα.

Ο ισχυρός άνδρας της FIFA έδωσε συνέντευξη σε αγγλικό τηλεοπτικό σταθμό και ζήτησε συγγνώμη από τους Βρετανούς, για την συγκεκριμένη δήλωση.

«Είμαι τεράστιος θαυμαστής του αγγλικού ποδοσφαίρου», τόνισε αρχικά ο 55χρονος πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και συνέχισε λέγοντας πως ήταν λάθος του να μιλήσει για Άγγλους οι οποίοι γυρίζουν τον κόσμο σαν οπαδοί, με μοναδικό σκοπό να κάνουν επεισόδια.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη κριτική είχε ασκηθεί στον Ινφαντίνο, για την κίνηση να απονείμει το βραβείο ειρήνης της FIFA, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ελβετός παράγοντας όμως υπεραμύνθηκε της συγκεκριμένης απόφασης, τονίζοντας χαρακτηριστικά.

«Βλέποντας κάποιος αντικειμενικά τα πράγματα πρέπει ν’ αναγνωρίσει τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε την εδραίωση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο και νομίζω πως ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε αυτό το βραβείο».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ινφαντίνο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που θέλουν την FIFA, να επεξεργάζεται σχέδιο για την επιστροφή Εθνικών ομάδων της Ρωσίας στις διοργανώσεις της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

World
ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
On Field 02.02.26

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο κι όμως αληθινό
On Field 01.02.26

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
On Field 01.02.26

Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ

Ο Γάλλος στόπερ μίλησε για τον μεγάλο στόχο των «κανονιέρηδων» και θεωρεί ότι η ομάδα του Λονδίνου μπορεί να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει το αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ
Κόσμος 02.02.26

Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ

Τα ΜΜΕ του Ισραήλ έκαναν γνωστή την επίσκεψη Γουίτκοφ, αλλά και τις θέσεις απέναντι στο Ιράν που θα παρουσιάσουν στον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη
ΗΠΑ 02.02.26

Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Ζόχραν Μαμντάνι, οι 13 θάνατοι οφείλονται σε υποθερμία. Κανένας από τους νεκρούς δεν ήταν άστεγος. Η Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Συνέντευξη 02.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Έτοιμος να ξεκινήσει τη σημαντικότερη θεσμική διαδικασία της πολιτείας -τη συνταγματική αναθεώρηση- εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας να παίζει η «κασέτα» της συναίνεσης την ίδια ώρα που «καρφώνει» την αντιπολίτευση για μη εποικοδομητική στάση της σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
Οι μεγάλες αλλαγές 02.02.26

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας - Η δύναμη του ανθρώπου στην εποχή της αυτοματοποίησης

Σε μια περίοδο ταχύτατης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνη, της αυτοματοποίησης και έντονων δημογραφικών αλλαγών, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύνταξη
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση. «Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν», είπαν οι γονείς στην κατάθεσή τους.

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
«Κάθαρση» 02.02.26

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ερώτηση στη Κομισιόν μετά την ανάδειξη του in για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες
Μετά την ανάδειξη από το in 02.02.26

Ερώτηση Αρβανίτη στη Κομισιόν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (LEFT) Κώστα Αρβανίτη να καταθέτει ερώτηση προς την Κομισιόν.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 22:18

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 02.02.26

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύνταξη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
