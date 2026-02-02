Η συγγνώμη του Τζιάνι Ινφαντίνο για το «φτηνό αστείο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο θέλησε ν’ απολογηθεί στους Βρετανούς φιλάθλους για την τοποθέτηση που είχε κάνει πριν από ένα μήνα, μια δήλωση που είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων και έφερε τον Ελβετό παράγοντα σε δυσχερή θέση.

Ο Ινφαντίνο μιλώντας για την παρουσία Βρετανών οπαδών στο Μουντιάλ του 2026, είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη διοργάνωση, το Μουντιάλ που είχε γίνει στο Κατάρ το 2022.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία, κανείς Βρετανός δεν συνελήφθη σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο», ήταν η δήλωση που είχε κάνει ο ισχυρός άνδρας της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και τα λόγια του Ινφαντίνο δεν ήχησαν καλά στα αυτιά των Βρετανών.

Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και αμέτρητα σχόλια κατά του προέδρου της FIFA, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την συγκεκριμένη δήλωση και ο Ινφαντίνο αναγκάστηκε ν’ απολογηθεί για όσα είχε πει πριν από ένα μήνα.

In a new interview, Gianni Infantino has apologised for making a ‘cheap joke’ about British football fans – and defended awarding Donald Trump with FIFA’s new peace prize Full story 👇 https://t.co/0fscmMRDej pic.twitter.com/vKDipmdMKP — Mirror Football (@MirrorFootball) February 2, 2026

Ο ισχυρός άνδρας της FIFA έδωσε συνέντευξη σε αγγλικό τηλεοπτικό σταθμό και ζήτησε συγγνώμη από τους Βρετανούς, για την συγκεκριμένη δήλωση.

«Είμαι τεράστιος θαυμαστής του αγγλικού ποδοσφαίρου», τόνισε αρχικά ο 55χρονος πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και συνέχισε λέγοντας πως ήταν λάθος του να μιλήσει για Άγγλους οι οποίοι γυρίζουν τον κόσμο σαν οπαδοί, με μοναδικό σκοπό να κάνουν επεισόδια.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη κριτική είχε ασκηθεί στον Ινφαντίνο, για την κίνηση να απονείμει το βραβείο ειρήνης της FIFA, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ελβετός παράγοντας όμως υπεραμύνθηκε της συγκεκριμένης απόφασης, τονίζοντας χαρακτηριστικά.

«Βλέποντας κάποιος αντικειμενικά τα πράγματα πρέπει ν’ αναγνωρίσει τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε την εδραίωση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο και νομίζω πως ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε αυτό το βραβείο».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ινφαντίνο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που θέλουν την FIFA, να επεξεργάζεται σχέδιο για την επιστροφή Εθνικών ομάδων της Ρωσίας στις διοργανώσεις της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.