Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 29 Δεκεμβρίου 2025 | 19:42

Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο

Σημαντική αλλαγή στο οφσάιντ εξετάζει η FIFA προκειμένου να ευνοήσει την επίτευξη περισσοτέρων τερμάτων στο ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Όσο κυλούν τα χρόνια, τόσο πιο αθλητικοί γίνονται οι ποδοσφαιριστές, με αποτέλεσμα οι αποστάσεις σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου να έχουν εκμηδενιστεί και οι άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο σε αρκετά παιχνίδια. Γι αυτό η FIFA εξετάζει μια σημαντική αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός παράγοντας εξήγησε πως οι αρμόδιοι του αθλήματος εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο με οφσάιντ να τιμωρείται ο επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής μιας ομάδας μόνο εφόσον βρίσκεται ολόκληρος μπροστά από τον τελευταίο αντίπαλο αμυντικό και όχι μόνο κάποιο μέλος του σώματός του που επιτρέπεται να αγγίξει τη μπάλα.

Από εκεί και πέρα ο ισχυρός άνδρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μιλώντας στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον αθλητισμό στο Ντουμπάι,  δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη λειτουργία του VAR, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει οι χρονικές διακοπές σε κάθε παιχνίδι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Πριν από χρόνια, εισαγάγαμε το VAR για να κάνουμε το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο, για να δώσουμε στον διαιτητή την ευκαιρία να διορθώσει ένα λάθος που εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι στο σπίτι ή ακόμα και στο γήπεδο θα μπορούσαν να έχουν δει», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA και πρόσθεσε:

«Βελτιώνουμε συνεχώς το VAR με ολοένα και πιο προηγμένη τεχνολογία για να βοηθήσουμε τους διαιτητές να πάρουν τη σωστή απόφαση. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε τους κανόνες, αναρωτώμενοι πώς μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι πιο επιθετικό, πιο ελκυστικό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κανονισμό του οφσάιντ και τις διακοπές στο παιχνίδι: «Ας εξετάσουμε τον κανόνα του οφσάιντ, ο οποίος έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, απαιτώντας από τον επιτιθέμενο να βρίσκεται πίσω από τον αμυντικό, ή στην ίδια ευθεία με αυτόν. Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να είναι εντελώς μπροστά για να είναι οφσάιντ».

Και ο Ινφαντίνο πρόσθεσε επί του θέματος: «Η ιδέα είναι να οριστεί μια θέση οφσάιντ μόνο όταν ο επιτιθέμενος βρίσκεται εντελώς μπροστά ​​από τον αμυντικό, όχι πλέον μόνο με ένα μέρος του σώματός του που μπορεί να αγγίξει την μπάλα. Αλλά αξιολογούμε επίσης μέτρα για να αποφύγουμε τη σπατάλη χρόνου. Είναι σημαντικό το παιχνίδι να κυλάει ομαλά, επομένως οι διακοπές πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο».

Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο – «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν
Δείτε βίντεο 29.12.25

Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο - «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για την καταγγελλόμενη επίθεση της Ουκρανίας στην κατοικία του Πούτιν - Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου
Σφοδρές αντιδράσεις 29.12.25

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μετά τη σφοδρή κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Βανς, προσκάλεσε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία να συμμετάσχει, αλλάζοντας θεμελιωδώς στάση έναντι του AfD

Σύνταξη
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ
Culture Live 29.12.25

Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάνα Άρεντ, οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» διαβάζονται ξανά ως ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βιβλίο, που βοηθά να κατανοήσουμε τις πολιτικές εντάσεις και τα ρήγματα του σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κλιμάκωση 29.12.25

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
