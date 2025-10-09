Ινφαντίνο: «Συζητάμε για μουντιάλ τον χειμώνα»

«Μουντιάλ τον χειμώνα; Γιατί όχι;». Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο έκανε αποκαλύψεις για τα σχέδια της παγκόσμιας ομοσπονδίας στη συνέλευση της European Football Clubs (EFC, πρώην ECA), στη Ρώμη. Επίσης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με βάση το σχόλιο του Αλ Κελαϊφί, φαίνεται να συζητούν οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, κατά την παρέμβασή του (9/10) στη συνέλευση της EFC, δεν έκρυψε ότι το μουντιάλ του Κατάρ «ήταν ένα πείραμα που πέτυχε», άρα από αυτό πήρε την ιδέα για μουντιάλ τον χειμώνα. Αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται εφικτό πριν το 2034 στη Σαουδική Αραβία, δεδομένου ότι οι επόμενες διοργανώσεις (ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό το 2026 και Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο το 2030) θα διεξαχθούν σίγουρα το καλοκαίρι. Όμως, διαφαίνεται ότι ο Ινφαντίνο θέλει τα μουντιάλ του χειμώνα να καθιερωθούν, να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

«Φαίνεται αρκετά προφανές για το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάποια τουρνουά δεν μπορούν να παιχτούν το καλοκαίρι σε ορισμένες περιοχές, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα», συνέχισε ο Ινφαντίνο. «Το συζητάμε, αλλά όχι μόνο για το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε εννέα χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Η σκέψη πρέπει να είναι γενική. Τον Ιούλιο κάνει πολύ ζέστη για να παίξει κανείς και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οπότε ίσως πρέπει να το σκεφτούμε. Αλλά πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό».

Η θέση του Ινφαντίνο μπορεί να μην υιοθετείται είναι προς συζήτηση από τον πρόεδρο της EFC και επικεφαλής της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ Κελαϊφί: «Από τη μία πλευρά, είναι σωστό να μην φοβόμαστε την αλλαγή, από την άλλη πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτή θα βελτιώσει το ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο να πούμε σήμερα ποια είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά σίγουρα θα αξιολογήσουμε τα πάντα και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε με τους προπονητές και τους παίκτες, γιατί αυτοί δουλεύουν καθημερινά».

Από τα λόγια του Ινφαντίνο και του Αλ Κελαϊφί, φαίνεται ότι το θέμα αυτό είναι ήδη στην ατζέντα για μια από τις επόμενες συζητήσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.