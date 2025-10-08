Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα

Η Γενική Συνέλευση της ECA στη Ρώμη ξεκίνησε με μια έκπληξη που αλλάζει τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ιστορική Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA) μετονομάζεται πλέον σε EFC (European Football Clubs), όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της και ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί. Το νέο όνομα συνοδεύεται από νέο έμβλημα, νέα χρώματα και –κυρίως– μια νέα φιλοσοφία: τη διεύρυνση της παρουσίας και της επιρροής των κορυφαίων συλλόγων του πλανήτη πέρα από την Ευρώπη.

Ο Αλ Κελαϊφί δήλωσε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή εικόνας, αλλά για ένα βήμα προς το μέλλον του ποδοσφαίρου. «Σήμερα αποδεικνύουμε ότι σκεφτόμαστε διαφορετικά και ξεπερνάμε τα όρια για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Το ποδόσφαιρο είναι στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε, και οι σύλλογοι είναι στο επίκεντρο όλων όσων εκπροσωπούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στόχος της νέας EFC είναι να λειτουργεί με γνώμονα τα συλλογικά συμφέροντα και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κίνηση αυτή ήρθε σε μια στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη για τη σχέση των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων με την UEFA και τη Σούπερ Λιγκ. Η παρουσία του Ζοάν Λαπόρτα, προέδρου της Μπαρτσελόνα, στη Ρώμη και ειδικότερα στο δείπνο της EFC, αποτελεί ένδειξη ότι οι Καταλανοί προσεγγίζουν ξανά τον θεσμικό άξονα που εκπροσωπεί η UEFA και ο Αλ Κελαϊφί. Αν επιβεβαιωθεί η επανασύνδεση, η Ρεάλ Μαδρίτης θα μείνει το μοναδικό μεγάλο κλαμπ που συνεχίζει την απομονωμένη πορεία του υπέρ της Σούπερ Λιγκ, κάτι που θεωρείται σοβαρό πλήγμα για το σχέδιο που προωθεί ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Παράλληλα, ο Αλ Κελαϊφί, μέσα από τη συνεργασία του με την UEFA στη UC3, την κοινή εταιρεία διαχείρισης εμπορικών δικαιωμάτων, ενισχύει τη θέση του ως κεντρικής φυσιογνωμίας στο νέο ποδοσφαιρικό τοπίο. Με τη μετονομασία σε EFC, ο Άραβας παράγοντας επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τις αξίες και τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών συλλόγων, δίνοντας έμφαση στην ενότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και τη σύγχρονη επιχειρηματική προσέγγιση του αθλήματος.

Η νέα εποχή που εγκαινιάζεται στη Ρώμη δεν αφορά μόνο σύμβολα και ονόματα. Πίσω από τον επανασχεδιασμό κρύβεται μια ευρύτερη στρατηγική να παραμείνει η UEFA και οι σύμμαχοί της στο κέντρο εξουσίας του ποδοσφαίρου, την ώρα που η Σούπερ Λιγκ δείχνει να χάνει έδαφος. Αν ο Λαπόρτα όντως επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου, η ισχύς του Αλ Κελαϊφί θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο, καθιστώντας την EFC το νέο σημείο αναφοράς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.