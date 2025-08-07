Γαλλία: Στο στόχαστρο μπόνους 100 εκατομμυρίων από τον Αλ Κελαϊφί

Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας στη Γαλλία, με βασική υπόνοια ότι ένα μπόνους ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων μπορεί να λειτούργησε ως κίνητρο για να επηρεαστούν τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου της FIFA υπέρ της υποψηφιότητας του εμιράτου.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Le Monde, οι δικαστές Σερζ Τουρνέρ και Βιρζινί Τιλμόν διερευνούν τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα ενός τηλεοπτικού συμβολαίου που υπογράφηκε πριν από την ψηφοφορία της FIFA στις 2 Δεκεμβρίου 2010, βάσει του οποίου η FIFA θα λάμβανε 400 εκατομμύρια δολάρια από το κανάλι Al-Jazira Sport (σημερινό BeIN Sports), με πρόβλεψη επιπλέον μπόνους 100 εκατομμυρίων αν το Μουντιάλ ανατεθεί στο Κατάρ.

Το συμβόλαιο υπογράφηκε από τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τότε γενικό διευθυντή του καναλιού, στις 11 Νοεμβρίου 2010 – δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία. Το πρώτο ποσό των 6 εκατ. δολαρίων καταβλήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2010, όπως επιβεβαίωσαν οι δικαστές.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται και στον Μισέλ Πλατινί, πρώην πρόεδρο της UEFA και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της FIFA τότε. Οι δικαστές προσπαθούν να κατανοήσουν εάν υπήρξε χρονική συσχέτιση μεταξύ του μπόνους του Al-Jazira, της μεταστροφής του Πλατινί υπέρ του Κατάρ, της καταβολής του πρώτου μέρους του μπόνους και μίας πληρωμής 2 εκατ. ελβετικών φράγκων προς τον Πλατινί το 2011 από τη FIFA, με εντολή του Σεπ Μπλάτερ.

Οι γαλλικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο ρόλος του Πλατινί ήταν καθοριστικός για την επιλογή του Κατάρ, και αναρωτιούνται εάν γνώριζε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου μπόνους πριν ψηφίσει. Ο ίδιος δηλώνει άγνοια, ωστόσο ο πρώην γενικός γραμματέας της FIFA, Ζερόμ Βαλκ, φέρεται να δήλωσε το 2022 ότι τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου «φυσικά γνώριζαν» για το μπόνους αυτό.

Η Le Monde αποκάλυψε ότι οι γαλλικές δικαστικές αρχές εξέτασαν όλα τα τηλεοπτικά συμβόλαια της FIFA για τις διοργανώσεις του 2018 και 2022, με παρόχους όπως η Fox και η Dentsu. Διαπίστωσαν ότι κανένα άλλο συμβόλαιο δεν περιείχε μπόνους σε περίπτωση ανάθεσης της διοργάνωσης, κάτι που κάνει το συμβόλαιο με το Al-Jazira μοναδικό και ύποπτο.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Μπλάτερ και τον Βαλκ στις 11 Δεκεμβρίου 2010, μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφαση ανάθεσης. Το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων χαρακτηρίστηκε ως «μη επιστρεπτέα συνεισφορά στα έξοδα παραγωγής», ωστόσο παραμένει θολό το κατά πόσο αυτή η πληρωμή συνδέεται με τη χειραγώγηση ψήφων.

Εν τω μεταξύ, το τέλος του 2010, τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου της FIFA έλαβαν μπόνους 200.000 δολαρίων, υποτίθεται για την «επιτυχία του Μουντιάλ 2010» στη Νότια Αφρική. Ορισμένοι αξιωματούχοι επίσης έλαβαν μεγάλες αποζημιώσεις και επιδόματα.

Ο Ζερόμ Βαλκ, απαντώντας στις κατηγορίες, δήλωσε: «Δεν υπήρξε καμία σύνδεση μεταξύ του μπόνους του Al-Jazira και των πληρωμών προς τα μέλη της FIFA. Από την πλευρά μας, δεν υπήρχε πρόθεση επηρεασμού της ψηφοφορίας – εξάλλου εγώ προσωπικά ήμουν κατά της ανάθεσης στο Κατάρ. Όμως, είπαμε: “Αφού το Κατάρ έχει τόσα χρήματα, ας το εκμεταλλευτούμε”».

Η έρευνα των γαλλικών αρχών επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές υποψίες για διαφθορά στην ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ. Το μπόνους των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η αλλαγή στάσης του Πλατινί, και οι οικονομικές συναλλαγές γύρω από την FIFA αποτελούν κομμάτια ενός παζλ που ακόμα εξετάζεται προσεκτικά. Εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε πρόθεση χειραγώγησης, τότε η αξιοπιστία της FIFA και της ίδιας της διοργάνωσης τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση.