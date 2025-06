Το μήνυμα του Αλ Κελαΐφί σε Μέσι, Νεϊμάρ και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε την Ίντερ με 5-0 την Ίντερ στον τελικό του Champions League και κατέκτησε πανάξια τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης για την σεζόν 2024-2025.

Ήταν η πρώτη φορά που η γαλλική ομάδα κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο ζάμπλουτος ιδιοκτήτης της Παρί, Νάσερ Αλ Κελαϊφί είχε πολλούς λόγους να αισθάνεται ευτυχισμένος, βλέποντας την μεγάλη του επένδυση να δικαιώνεται.

Η Παρί ξόδεψε για σειρά ετών αμέτρητα εκατ. ευρώ προκειμένου να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά τα κατάφερε ακολουθώντας φέτος μια διαφορετική «συνταγή».

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Αλ Κελαϊφί ξέχασε τους μεγάλους παίκτες που φόρεσαν την φανέλα της Παρί και έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα σε Μέσι, Νεϊμάρ και Εμπαπέ.

«Δεν καταφέραμε να πάρουμε το Champions League όταν ήταν στην ομάδα μας ο Μέσι, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ, αλλά είναι κι αυτοί μέρος της ιστορίας που έχουμε χτίσει στην Παρί.

