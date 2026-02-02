Η γη της ελιάς: Ανατροπές και προδοσία
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.
Απόψε στη σειρά Η γη της Ελιάς οι ανατροπές συνεχίζονται.
Η Αλεξάνδρα παίρνει δραστικά μέτρα απέναντι στη Χριστιάνα.
Ο Κουράκος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη προδοσία στην καριέρα του.
O Αντώνης «πληρώνει» το τίμημα για τη δολοφονία της Στέλλας.
Στις 22.20, στο MEGA.
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς
Η Αλεξάνδρα αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τη Χριστιάνα, ξεκαθαρίζοντάς της ότι ο Ορέστης ήρθε στη ζωή της για να μείνει. Λίγο αργότερα, ο Ορέστης επισφραγίζει τον έρωτά τους με ένα δαχτυλίδι κι ο αρραβώνας τους επισημοποιείται. Στο μεταξύ, η Μαριλένα και η Ξένια ενώνονται σε μια μυστική συμμαχία εναντίον της Ασπασίας.
Όταν το μαθαίνει ο Λυκούργος, χάνει τον έλεγχο και η οργή του απειλεί να τους τινάξει τα σχέδια στον αέρα. Η διαθήκη του Δημοσθένη ανοίγει και η αποκάλυψη του πραγματικού κληρονόμου της περιουσίας του ταράζει τα νερά. Ο Κουράκος, βασανισμένος από τις τύψεις για το σκάνδαλο με τον Βαγιάκο, φτάνει στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την παραίτηση από το Σώμα. Την ίδια ώρα, ο Βαγιάκος, πανικόβλητος, ζητά βοήθεια από την Αμαλία κι εκείνη τον φυγαδεύει, ενεργοποιώντας ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία.
Σε ανύποπτη στιγμή, ο Αντώνης δέχεται ένα τηλεφώνημα από κάποιον που απειλεί να αποκαλύψει την εμπλοκή του στον φόνο της Στέλλας Καρνέζη και να τον καταστρέψει.
Δείτε το trailer
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
#GiTisElias
- ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
- O Μασκ θέλει να εκτοξεύσει ένα εκατ. δορυφόρους για τροχιακά data center
- Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
- Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
- Σε ποιο δήμο σχεδιάζεται να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο δασικής αναψυχής στα Βαλκάνια
- Ιράν: Να ξεκινήσουν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητά ο Πεζεσκιάν – Συνάντηση Αραγτσί με Γουίτκοφ
- MEGA: Πρωτιές στην τηλεθέαση και τον Ιανουάριο
- ΑΑΔΕ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS για φόρο κυκλοφορίας – Οδηγίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις