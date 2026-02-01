Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Εγκλωβισμένοι εδώ και αρκετές ώρες παραμένουν 100 και πλέον επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα.
Πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά ως επί το πλείστον, μεταξύ των οποίων και μια οικογένεια με ένα βρέφος ενός έτους. Σύμφωνα με το alpha-news.gr, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο ενώ χιονίζει συνεχώς.
Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού Αργύρης Πατακάκης ανέφερε ότι το πρόβλημα του εγκλωβισμού των επισκεπτών οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια αυτοκίνητα που δεν είχαν το απαραίτητο εξοπλισμό «κώλυσαν» στην κάθοδο τους προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω του απεγκλωβισμού τους.
Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» ανέφερε ο κ. Πατακάκης.
Στο Φαλακρό πάντως συνεχίζεται η χιονόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι που αγγίζουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
