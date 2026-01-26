Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση δύο εγκλωβισμένων σε ΙΧ που παρασύρθηκε από ρέμα στα Σπάτα
Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης των δύο επιβατών του ΙΧ που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στα Σπάτα
Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από όχημα στην περιοχή Πετρέζα στα όρια Πικερμίου και Σπάτων σήμερα το μεσημέρι, όταν το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε από το ρέμα που διέρχεται από το σημείο, καθώς είχε φουσκώσει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να τραυματιστούν.
Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Όλα έγιναν περίπου στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) όταν τα ορμητικά νερά παρέσυραν το ΙΧ.
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες το όχημα ακινητοποιήθηκε στα δένδρα σε σημείο που δεν υπήρχε πρόσβαση.
Με σκοινί άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν το ζευγάρι. Σοκαρισμένοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.
