Τι ισχύει για τους εργαζομένους σε περίπτωση σφοδρής κακοκαιρίας

Mε αφορμή το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται, καλό είναι οι εργαζόμενοι και οι προϊστάμενοί τους να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για τους μισθωτούς και την εργασία σε ακραίες καιρικές μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους.

Πρόσφατα η ΓΣΣΕ υπενθύμισε ότι «σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει τόσο από την εργατική νομοθεσία όσο και από τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων».

Φυσικά και η προστασία των εργαζομένων είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Τι αναφέρει η ΓΣΣΕ για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων

Η ΓΣΕΕ καλεί στις περιοχές που πλήττονται από κακοκαιρία για προσαρμογή του ωραρίου, τροποποίηση του τρόπου παροχής εργασίας ή και προσωρινή αναστολή εργασίας όπου απαιτείται. Σε περιπτώσεις που η τηλεργασία είναι εφικτή οφείλει να είναι προτιμητέα, ενώ συνίσταται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εργαζομένων ως βασικό μέτρο προστασίας.

Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να υφίστανται μισθολογικές απώλειες ή πειθαρχικές κυρώσεις λόγω της εφαρμογής μέτρων προστασίας που επιβάλλονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη ευθύνη φέρουν οι εργοδότες σε κλάδους με αυξημένη επικινδυνότητα, όπως οι εξωτερικές εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι διανομές, όπου η εφαρμογή των εγκυκλίων και των κανόνων υγείας και ασφάλειας πρέπει να είναι αυστηρή και άμεση».