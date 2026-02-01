newspaper
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι ισχύει για τους εργαζομένους σε περίπτωση σφοδρής κακοκαιρίας
Ελλάδα 01 Φεβρουαρίου 2026, 01:32

Τι ισχύει για τους εργαζομένους σε περίπτωση σφοδρής κακοκαιρίας

Η ανθρώπινη ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε περιόδους έντονης κακοκαιρίας κυρίως σε κλάδους με αυξημένη επικινδυνότητα

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Mε αφορμή το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται, καλό είναι οι εργαζόμενοι και οι προϊστάμενοί τους να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για τους μισθωτούς και την εργασία σε ακραίες καιρικές μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους.

Πρόσφατα η ΓΣΣΕ υπενθύμισε ότι «σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει τόσο από την εργατική νομοθεσία όσο και από τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων».

Φυσικά και η προστασία των εργαζομένων είναι η πρώτη προτεραιότητα.

 Τι αναφέρει η ΓΣΣΕ για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων

Η ΓΣΕΕ καλεί στις περιοχές που πλήττονται από κακοκαιρία για προσαρμογή του ωραρίου, τροποποίηση του τρόπου παροχής εργασίας ή και  προσωρινή αναστολή εργασίας όπου απαιτείται. Σε περιπτώσεις που η τηλεργασία είναι εφικτή οφείλει να είναι προτιμητέα, ενώ συνίσταται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εργαζομένων ως βασικό μέτρο προστασίας.

Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να υφίστανται μισθολογικές απώλειες ή πειθαρχικές κυρώσεις λόγω της εφαρμογής μέτρων προστασίας που επιβάλλονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη ευθύνη φέρουν οι εργοδότες σε κλάδους με αυξημένη επικινδυνότητα, όπως οι εξωτερικές εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι διανομές, όπου η εφαρμογή των εγκυκλίων και των κανόνων υγείας και ασφάλειας πρέπει να είναι αυστηρή και άμεση».

World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία εν όψει 31.01.26 Upd: 01:21

«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την κατηγορία περιοχές της χώρας που θα πληγούν περισσότερο. Σε δύο κύματα θα πλήξει η κακοκαιρία την Αττική. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια
Ελλάδα 31.01.26

Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια

Ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια στην Ορεστιάδη - Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχής

Σύνταξη
Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
Red Code 31.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Συστάσεις προς τους δήμους και τις περιφέρειες

Σύνταξη
Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
Ελλάδα 31.01.26

Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καθαρά από κάμερα ασφαλείας, χωρίς οι ίδιοι να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε κεντρικό σημείο στον Βόλο

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 31.01.26

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31.01.26

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η τελευταία πράξη του δράματος – Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 31.01.26

Η τελευταία πράξη του δράματος: Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

Το τελευταίο «αντίο» στα πέντε «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στον DN6 - Οι άλλοι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ κηδεύτηκαν χθες - Η κατάσταση του τραυματία που παραμένει στην Τιμισοάρα

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη
Ελλάδα 31.01.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Αστυνομικός, με κρυφή κάμερα, πηγαίνει στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών όπου όπως φαίνεται προσεγγίζει τον 49χρονο «πωλητή» ο οποίος του πούλησε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΕΛ.ΑΣ. για τη βλάβη στο «100»: Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης
«Αποκαταστάθηκε άμεσα» 31.01.26

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

«Ισχυρισμοί περί αλαλούμ, απουσίας τεχνικού ή κατάρρευσης της υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

Σύνταξη
Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες – Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Ήπειρος 31.01.26

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες - Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη - Η εικόνα που παρουσιάζει ο ποταμός ανησυχεί τους κατοίκους ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»
Πλάνο 31.01.26

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»

Η εντυπωσιακή παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ, στις πρώτες σειρές της πρόσφατης Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ξεπέρασε τα όρια μιας κοσμικής επέλασης και έχει πυροδοτήσει φήμες για μια στρατηγική εξαγορά που θα αλλάξει τον χάρτη των media και της πολυτέλειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές για το κλείσιμο κοινωνικού κέντρου – Στόχος επίθεσης συνεργείο της RAI
Σκληρή δήλωση Μελόνι 31.01.26

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Τορίνο - Τραυμάτισαν αστυνομικό, επιτέθηκαν σε συνεργείο της RAI

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31.01.26

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ της Καλαμάτας για την 13η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τρομερή εμφάνιση από τον Σέντλατσεκ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα – Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί [βίντεο]
Κόσμος 31.01.26

Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα - Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί

Κατά τη διάρκεια παρέλασης - γιορτής για το Μαρντί Γκρα, το καρναβαλικό αντίστοιχο της Τσικνοπέμπτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με 7 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών

Σύνταξη
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)

Χάρη σε δύο γκολ του Τούπτα (έχασε και πέναλτι) η ΑΕΛ Novibet πήρε σπουδαίο διπλό με 2-0 κι έφτασε τις 3 σερί νίκες. Με δέκα ποδοσφαιριστές από το 36ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κάργα οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
Κοπεγχάγη 31.01.26

Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
Εξελίξεις 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

«Ο Δούκας συμμετέχει στην εργολαβία υπονόμευσης και αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη», τονίζει σε σκληρή ανάρτησή του ο Σταύρος Τζεδάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι εσωκομματικοί τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, ενώ το γεγονός ότι θεωρείται εκ των έμπιστων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί σενάρια πως ο Δούκας δρομολογεί ή οδηγείται στην έξοδο

Σύνταξη
Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν
Κόσμος 31.01.26

Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν

Μια αιματηρή κλιμάκωση συγκλόνισε το Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, με δεκάδες νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ μαχητών, δυνάμεων ασφαλείας και επιθέσεις σε αμάχους σε πολλές πόλεις της επαρχίας.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Νιουκάστλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!

Η Τσέλσι βρέθηκε να χάνει 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο ήταν... μπλε οδοστρωτήρας και πήρε σημαντική νίκη με 3-2 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
